MADRID, España.- La provincia de Matanzas enfrenta una creciente proliferación de casos febriles acompañados de vómitos, diarreas y dolores articulares, según reportan residentes de diversos municipios a Martí Noticias. La falta de fumigación y otras medidas preventivas contra los vectores de enfermedades ha generado una fuerte preocupación en la comunidad.

En Playa Larga, municipio Ciénaga de Zapata, Ángela Cordero describe la situación como alarmante. “Está la fiebre, que puede ser del Oropouche, pero hay que tener cuidado que pueda estar incurriendo también con el dengue, porque los síntomas pueden tender a confundir”, explicó Cordero. La residente señala que en su área la cantidad de mosquitos ha aumentado significativamente, lo que ha llevado a los vecinos a utilizar hogueras para repelerlos. “Puede ser una lata, donde colocan el cartón de huevos, ramas de Anamú o alguna otra y hacen el humo a partir de esa materia. Hay lugares en que hay bastantes mosquitos. Fumigación yo como tal no he visto”, aseguró.

Otra residente de Playa Larga, que prefirió permanecer en el anonimato, mencionó que la fumigación se realiza solo en ciertas casas. “Aquí siempre ha habido mosquitos, pero no como ahora, en toda la Ciénaga y hace siglos que no fumigan. En la parte de Buenaventura es el jején y el mosquito”, afirmó.

En Ciénaga de Zapata, una doctora, que pidió no ser identificada por temor a represalias, informó que las autoridades llevan a cabo “controles de focos”. Según la doctora, cuando un paciente presenta síntomas como fiebre, “se fumiga abajo, arriba y a los costados”. No obstante, destacó que la fumigación masiva “como se hacía antes, no se está haciendo”.

La activista Caridad Burunate, residente de Colón, Matanzas, señaló que la provincia está “llena” de personas con vómitos y diarreas. “No hay medicamentos, no hay nada, las esquinas llenas de basura, nada de fumigación, nada”, declaró Burunate.

En Jovellanos, otro municipio de Matanzas, un vecino anónimo informó que hay más de 100 personas enfermas con síntomas que podrían ser Oropouche o dengue. “Fumigar y visitas, no ha venido nadie”, dijo.

En contraste, una residente de Varadero, que también solicitó el anonimato, describió una situación diferente en la zona turística. “Aquí pasa la avioneta por la mañana fumigando y, a veces, viene el carrito ese del humo”. Después de la fumigación, “no se sienten tantos mosquitos”, comentó.

Esta misma semana Alfredo Menéndez, el económico de la UEB Actividades y Alojamientos de la Empresa Provincial de Aseguramiento a la Salud (EPAS) de Matanzas, dijo a Diario de Cuba: “No tenemos nada para poder fumigar. Nosotros nos encargamos de suministrar recursos principalmente a los hospitales, pero a los municipios también, a todo lo que sea de la provincia”.

El funcionario aseguró que en la base de almacenes de la EPAS está todo lo que se le suministra a Salud Pública, lo que va entrando, y que en estos momentos “no hay abate ni líquidos para la fumigación”.

En los últimos días se comprobaron de manera oficial los primeros casos del virus de Oropouche en Las Tunas. Esta era una de las dos provincias en el país donde aún no se había registrado la presencia del virus.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el virus de Oropouche, transmitido principalmente por mosquitos, provoca síntomas como fiebre, dolor de cabeza, mialgia (dolores musculares), y en algunos casos, puede llevar a complicaciones severas.

El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Francisco Durán, ha subrayado en varias ocasiones la necesidad de la cooperación ciudadana en la implementación de medidas preventivas y de control. Estas incluyen la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de mosquiteros y repelentes, y la realización de fumigaciones en áreas de alta incidencia. Sin embargo, como ha sido denunciado por los cubanos, la mala gestión del régimen en cuanto a la salubridad del país es uno de los principales factores que contribuyen a la propagación de estas enfermedades y atenta contra las medidas que propone Durán.

Además, la fumigación, preventiva tanto para la propagación del Oropouche como el dengue, se ha reducido significativamente debido a la falta de combustible y la falta de voluntad de las autoridades.

