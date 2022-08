MADRID, España.- El número de médicos cubanos destinados a cumplir misión en México aumentará a 641, lo que representa un incremento del 28 % con respecto a la cifra inicial (500), según informó en conferencia matutina el director del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

“…ante el problema estructural de la falta de médicos especialistas hemos buscado unir esfuerzos con el Ministerio de Salud de Cuba, a través de la Agencia Servicios Médicos Cubanos para que podamos empezar a cubrir estas carencias de médicos especialistas. Empezamos ahora en el estado de Nayarit y en el estado de Colima, a partir de la firma que hicimos del Convenio de Colaboración para cubrir estas brechas. Pues vamos a tener un hecho histórico, en total serán 641 médicos especialistas que reforzarán la salud de los mexicanos y las mexicanas”, dijo Robledo.

Sin embargo, las autoridades de la Isla no se han pronunciado al respecto, a pesar de que no fue este el acuerdo que se dio a conocer, firmado a principios de mayo durante la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), según el cual viajarían a la nación azteca medio millar de galenos cubanos.

Por su parte, López Obrador durante esta jornada se pronunció contra quienes se oponen y denuncian la contratación de los especialistas cubanos, por considerar el acuerdo como explotación laboral.

“Yo quiero intervenir, me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba especialistas a ayudarnos porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas”, dijo AMLO, citado por la agencia Reforma.

“Quiero llamar la atención de esta actitud hipócrita, inhumana, conservadora, de estar concibiendo la salud como un privilegio y no como un derecho. La salud es un derecho humano, no tiene que ver con política, con fronteras y les guste o no les guste, vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país. Parece que no quieren escuchar, o no quieren ver porque son muy dogmáticos los conservadores, muy fanáticos”, agregó el mandatario mexicano.

A finales de julio pasado llegaron al estado de Nayarit los primeros 60 médicos cubanos del grupo inicial contratado por López Obrador.

A comienzos del mes en curso el diario El Financiero reveló que el régimen cubano estaría cobrando 1 millón 177 300 euros al mes, el equivalente a 1 millón 195 936 dólares, por los médicos enviados a México.

El reporte también reveló que para asegurar que los médicos cubanos llegaran al Estado de Nayarit México tuvo que pagar un anticipo del 50 % de la primera mensualidad, “para garantizarles al personal cubano de la salud las condiciones mínimas para su estadía”.

En febrero de 2022, el portal Latinus denunció el vínculo entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt) y el régimen cubano en detrimento del desarrollo del conocimiento y la investigación en el país azteca.

Latinus explicó que en 2021 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —a través de Conacyt— había pagado 34 millones de pesos (1,66 millones de dólares al cambio) a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A., una sociedad anónima creada en 2011 acusada internacionalmente de trata de personas y trabajos forzados

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.