CIUDAD DE MÉXICO, México.- En la provincia de Las Tunas el índice delictivo ha aumentado en relación con el año anterior, según confirmó el Ministerio del Interior de Cuba (MININT).

Las cifras aportadas por la prensa oficialista revelan que en los cuatro primeros meses de este año ocurrieron en la provincia 500 delitos, fundamentalmente hurtos y robos con fuerza.

Estos hechos de robo ocurrieron contra “contra recursos o inmuebles de propiedad estatal” en su mayoría, dijo la prensa.

La cantidad de delitos supone un incremento de un cinco por ciento respecto a los contabilizados en el mismo período de 2023.

Sin embargo, en opinión del régimen: “su impacto sobre el conjunto de la sociedad es cualitativamente mayor, porque son sucesos que dañan entidades o unidades que expenden productos o prestan servicios a decenas o miles de personas”.

El MININT aludió a la existencia de 39 delitos consumados contra unidades comerciales de propiedad pública, entre ellos, 18 robos con fuerza en bodegas tuneras o en consultorios médicos, de donde sustrajeron cables de cobre de las redes eléctricas.

No se refirieron en la nota otro tipo de hechos delictivos. De acuerdo con las autoridades, los principales factores que causan los robos son la poca iluminación, mínima protección, ya sea mediante medios físicos como rejas u otros dispositivos o con personal especializado, y el “escaso involucramiento de los actores comunitarios en la vigilancia”.

En ningún caso se aludió a un contexto de carencias donde el cubano se ha visto impulsado a robar para obtener alimentos o para vender los productos hurtados.

En abril, más de seis toneladas de papa fueron decomisadas a una mipyme de Las Tunas en un operativo del Ministerio del Interior (MININT) en Las Tunas.

De acuerdo con un reporte del medio oficialista Periódico 26, las facturas presentadas por la mipyme no eran legales y no justificaban la compra de la papa realizada en la provincia de Artemisa. Además, el tubérculo se ofertaba a 80 pesos, “un precio no aprobado”.

Ender Simón Gutiérrez, oficial del MININT, dijo que la documentación de la “supuesta compra legal” no estaba en orden y no explicaba la procedencia de las toneladas de papa. Por ello, “además del decomiso, se dio inicio a un proceso investigativo”.

La papa, un producto caro y difícil de adquirir con un sueldo mínimo, fue entregada en los hospitales Ernesto Guevara, el pediátrico Mártires de Las Tunas y el psiquiátrico Clodomira Acosta.

