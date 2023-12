MIAMI, Estados Unidos. – La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) se pronunció contra las recientes medidas económicas anunciadas por el Gobierno cubano, calificándolas de inadecuadas y perjudiciales para los trabajadores y ciudadanos del país.

En un comunicado fechado este 22 de diciembre, la ASIC evalúa las intervenciones en la II Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, especialmente la del primer ministro Manuel Marrero Cruz.

La organización no gubernamental afirma que Marrero Cruz no abordó “las causas reales de la crisis existente en el país” ni definió “de forma concreta medidas encaminadas a solucionar los males de una economía sostenida por caprichos políticos y no por las leyes económicas”.

Además, la asociación critica que se haga recaer “todo el peso de la crisis sobre los trabajadores, emprendedores y ciudadanos todos”, mientras se protege al “régimen unipartidista y la burocracia que lo apaña”.

El pueblo cubano no necesita más planes de justificación, necesita solución a los problemas generados por 64 años de caprichos políticos que han dividido a la familia #Cuba y convertido en indigentes a los 10 millones de cubanos.visite nuestra página 👉 https://t.co/9R13UdHH7i 🇨🇺 pic.twitter.com/jUBmT7UAAf — Asociación Sindical Independiente de Cuba #ASIC (@AsicSomos) December 26, 2023

Según la ASIC, el régimen no está tomando medidas efectivas para revivir la economía del país y pide la desmantelación del conglomerado monopólico GAESA, acusado de ser responsable de la improductividad en la isla. La asociación también cuestiona la eficacia de las empresas estatales, que según ellos, “mantienen el déficit financiero”.

El aumento de tarifas eléctricas, combustibles e impuestos, según la ASIC, “solo hace recaer el peso del problema sobre los más débiles de la sociedad”. Además, la asociación sostiene que los objetivos de las medidas anunciadas por Marrero Cruz se centran más en “controlar los flujos financieros en dólares que llegan al país a través de las remesas”, constituyendo un “ataque directo a la familia cubana”.

La asociación también aborda la corrupción en Cuba, argumentando que “la crisis de corrupción que sufre la nación y el estado cubano” tiene su origen en “la sobredimensionada burocracia y la parcialidad de la justicia hacia el partido único y sus acólitos”. La ASIC considera que “la corrupción se enfrenta con más libertad” y critica la intervención estatal en la economía, que según ellos, solo añade más burocracia.

Finalmente, la ASIC se opone a las relaciones laborales que considera viciadas y sustentadas por la Central de Trabajadores de Cuba, a la que acusan de participar en el “abuso institucional” y “la explotación de naturaleza esclavista, presente en el monopolio estatal de producción”.

El Secretariado Nacional de la ASIC concluye su pronunciamiento con un llamado a soluciones concretas: “El pueblo cubano no necesita más planes de justificación, necesita solución a los problemas generados por 64 años de caprichos políticos que han dividido a la familia cubana y convertido en indigentes a los 10 millones de cubanos”.

