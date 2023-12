MIAMI, Estados Unidos. — Yurbio González Romero es uno de los tantos excombatientes de la guerra de Angola que se sienten abandonados por las autoridades cubanas.

El hombre, residente en la provincia de Camagüey, sufrió la pérdida de una de sus piernas a consecuencia de un atropello. Sus limitaciones físicas terminaron lastrando sus opciones laborales.

A Yurbio González Romero el Gobierno le entrega una chequera de 800 pesos cubanos, pero no es suficiente. Aunque no tiene hogar, asegura que tampoco quiere vivir en un refugio, porque se siente preso allí.

“Me dieron la opción de comer en un comedor, pero yo nunca voy porque duermo en la calle. Como lo que aparezca”, comentó a CubaNet el excombatiente, de 57 años.

Además de no tener hogar, González Romero sufre la escasez de medicamentos, que “están perdidos”.

Pese a su historial al servicio de las autoridades cubanas, que incluye 11 años como integrante de las brigadas especiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y casi cuatro décadas de trabajo para el Estado, el veterano de Angola continúa sin vivienda.

Yurbio González Romero tiene claro que solo habrá un cambio de sistema traerá beneficios a los cubanos.

“Toda esa cantidad de cubanos que están emigrando, es porque el Gobierno no sirve”, señaló.

González Romero no es el único excombatiente de Angola abandonado por las autoridades cubanas. En noviembre, CubaNet entrevistó a Ernesto Tamayo Osorio, un veterano que fue herido en la contienda africana.

Tras numerosas gestiones sin resultados, el hombre ha descartado el respaldo del régimen cubano, del que solo ha recibido promesas y evasivas.

“Varias veces le he pedido ayuda al Gobierno y todavía estoy esperando respuesta. Siempre me dicen que ahora no se puede, que siga insistiendo, pero ya me cansé. Me di cuenta que me estaban esquivando y no he ido más”, reveló el excombatiente a este diario.

