Así vive madre cubana que protestó junto a su hijo en avenida habanera

LA HABANA, Cuba.- Dairene Camejo Contreras, la madre cubana que fue arrestada este martes, junto a su pequeño hijo, en la avenida Boyeros, cerca de la Plaza de La Revolución, por plantarse con dos carteles que exigían al gobernante cubano, Miguel Diaz-Canel, que le resuelva la difícil situación de vivienda que sufre habló con CubaNet y le mostró la realidad que enfrenta todos los días.

La joven, que vive en un albergue porque el gobierno cubano la puso ahí, y todavía se encuentra a la espera de una solución a sus vicisitudes, llevó a cabo la protesta “por las difíciles condiciones de vivienda que enfrento, me he dirigido a todas las instituciones del país y nadie me ha hecho caso. Llevo tres años en esta gracia. Por esta situación mi niño se me ha enfermado hasta de los nervios y no sale de los hospitales”, explicó.

Con carteles decían “Presidente ayuda por favor” y “Voto sí por Fidel y mi hijo no tiene casa”, Dairene y su hijo de tres años se sentaron en el separador de la avenida Boyeros, frente a la Terminal de Ómnibus Nacionales, donde estuvieron por alrededor de una hora hasta que fueron arrestados.