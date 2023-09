MIAMI, Estados Unidos. — Habitantes de la provincia de Guantánamo denunciaron ante CubaNet las dificultades que enfrentan para adquirir alimentos y productos de primera necesidad debido a la escasez de efectivo.

Los guantanameros no solo deben hacer largas filas para intentar obtener dinero en cajeros y sucursales bancarias, también deben procurar que este alcance.

“Van a los cajeros y no hay dinero. Regresan a su casa y no tienen que comer. No hay dinero y todo el mundo estresado el día entero. Este país no da para más. Yo no sé esta gente qué tienen en la cabeza”, dijo uno de los entrevistados por este diario en referencia a la política de bancarización lanzada por el régimen cubano el pasado mes de agosto.

Según las autoridades de la Isla, el objetivo es realizar una migración hacia el comercio electrónico, en detrimento de las transacciones en efectivo. Sin embargo, la nueva medida pasa por alto las necesidades de buena parte de la población que adquiere insumos a través del mercado informal.

Una mujer abordada por CubaNet aseguró que llevaba dos meses sin poder obtener dinero en los cajeros y que el límite fijado por extracción era de 1.000 pesos cubanos (CUP).

Los guantanameros señalan que el dinero en efectivo que circula en la provincia está siendo monopolizados por los negocios por cuenta propia, reconvertidos todos en las llamadas mipymes.

“Los cubanos saben que tienen su dinero en su cuenta bancaria, pero no tienen como sacarlo. Los cubanos están sufriendo porque esos 1.000 pesos que se pueden sacar no dan para nada”, declaró a este diario Lisandro Gómez Cisneros.

Para Justo Ángel Marzo, es necesario que el Estado obligue a los responsables de las mipymes a depositar dinero en los bancos, cosa que, de momento, parece no suceder.

