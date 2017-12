Portugal: “No exportamos perniles a Venezuela ni a ningún país del mundo”

MIAMI, Estados Unidos.- Augusto Santos Silva, el ministro portugués de Negocios Extranjeros, respondió este jueves tras las acusaciones del mandatario venezolano Nicolás Maduro que su país no tiene ninguna responsabilidad en el presunto sabotaje para la distribución de perniles navideños en Venezuela.

“Vivimos en una economía de mercado. Las exportaciones les competen a las empresas”, dijo el funcionario en una entrevista. “El Gobierno portugués no exporta pernil ni a Venezuela ni a ningún país del mundo”.

Añadió, no obstante, que averiguará lo ocurrido en la embajada de Portugal en Venezuela, tras señalar que “obviamente no hay ninguna intervención política, el Gobierno portugués no interfiere en el pernil”.