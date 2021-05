MIAMI, Estados Unidos. ─ Xiomara Cruz Miranda, la Dama de Blanco que llegó a Miami casi moribunda por causa de diversos padecimientos sufridos en Cuba, se encuentra recuperada en casi un 70%, de acuerdo con un reporte de Radio Televisión Martí.

Tras varios meses de internamiento en instituciones médicas del Sur de Florida, la también activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) luce un semblante completamente diferente. En ese sentido, aseguró que la atención recibida en Estados Unidos le salvo la vida.

“Venir a EE. UU. me salvó la vida, yo estaba casi muerta en Cuba y gracias a Dios y a la ciencia se hizo el milagro de permitirme estar aquí y en pie”, declaró Cruz Miranda en entrevista ofrecida al periodista Ricardo Quintanilla.

La Dama de Blanco llegó a Miami el 21 de enero de 2020 gracias a una visa humanitaria. En los meses previos había presentado un cuadro de salud delicado que no había sido esclarecido por las autoridades médicas de la Isla, lo que obligó activistas y miembros de la oposición a realizar gestiones para intentar salvarle la vida.

Ya en Estados Unidos, la activista fue atendida desde el primer día por el doctor Alfredo Melgar, quien, junto a un equipo multidisciplinario, trabajó en pos de su recuperación.

“Es otra persona, está respirando bien, la oxigenación ha subido y gana peso. En Cuba los médicos la habían desahuciado. La potencia médica es EE. UU. y no solo por la parte facultativa, el exilio cubano ha ayudado muchísimo a levantarla”, precisó el galeno.

Melgar señaló que la Dama de Blanco todavía padece “secuelas respiratorias” que se mantienen porque el pulmón izquierdo estaba con una fuerte necrosis.

De acuerdo con Radio Televisión Martí, Xiomara Cruz Miranda vive en un modesto apartamento del noroeste de Miami. Actualmente, está a la espera de obtener la residencia permanente en EE. UU., tras haberse acogido a la Ley de Ajuste Cubano.

“Me dije, yo estoy mal y si voy para allá me acaban de rematar. No hay medicinas, no hay nada. Con el dolor de mi alma tuve dejar a mi familia atrás por mi salud. Aquí puedo seguir luchando por la libertad de Cuba y ayudar a mi familia”, comentó la activista sobre su decisión de no regresar a la Isla.

Xiomara Cruz Miranda no solo agradece al exilio por la ayuda que le ha salvado la vida, también asegura que continuará representando al movimiento Damas de Blanco.

“Me sigo sintiendo Dama de Blanco, 100 por ciento natural, con la misma convicción y la misma fuerza que empecé, y la mantendré hasta mis últimos días”, agregó la activista.

