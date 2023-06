MIAMI, Estados Unidos. — Además de ser uno de los deportes más populares a nivel mundial, el tenis guarda récords difíciles de igualar. Uno de ellos es el del partido más largo de la historia, jugado entre el 22 y el 24 de junio de 2010 entre el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahut.

El escenario del suceso no pudo ser otro que el All England Lawn Tennis and Croquet Club, sede de Wimbledon, la catedral sagrada del tenis, el Grand Slam más prestigioso.

El partido entre Isner y Mahut, correspondiente a la primera ronda de la edición de 2010, duró 11 horas y cinco minutos, y finalizó luego de 183 games disputados (otro récord). La batalla terminó con victoria para el estadounidense tres sets por dos, con marcadores de 6–4, 3–6, 6–7(7), 7–6(3), 70–68.

El Isner-Mahut comenzó el 22 de junio de 2010. Jugados cuatro sets, tuvo que suspenderse hasta el día siguiente por falta de luz.

Fue reanudado el 23 de junio. Ese día, dos grupos de 14 jueces de línea y cuatro grupos de 28 recogepelotas fueron movidos dentro y fuera de la cancha para ayudar en el partido. A las 21:13 (hora local), el juego volvió a ser aplazado debido al mal clima, cuando el marcador se encontraba 59-59.

El partido se reanudó al día siguiente, y culminó 70-68 en favor de Isner.

El suceso tuvo tal magnitud que la reina Isabel II asistió a los puntos finales del partido. Era la primera vez que presenciaba un partido de Wimbledon después de más de tres décadas sin hacerlo.

Finalizado el encuentro, ambos jugadores y el árbitro sueco Mohamed Lahyani, que acompañó el partido durante sus tres días, recibieron un premio especial entregado por Tim Henman y Ann Haydon-Jones de parte de Wimbledon All England Club. Después se hicieron una foto con uno de los tableros que marcaron la puntuación del partido.

Además de ser el partido de tenis más largo de la historia, el Isner-Mahut rompió muchas otras más: set más largo (el quinto set se prolongó durante 8 horas y 11 minutos); más juegos en un set (138 en el quinto set); más juegos en un partido (183); mayor cantidad de saques directos (aces) realizados por un solo jugador en un partido (Isner, 113); games consecutivos de servicio mantenidos en un partido (168: 84 veces cada uno, tanto para Isner como Mahut); mayor cantidad de juegos ganados por jugador en un partido (Isner, 92); mayor cantidad de puntos ganados en un partido (Mahut, 502); y mayor cantidad de puntos en un partido (980).