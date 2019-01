Así es la FAES, el escuadrón de la muerte de régimen chavista

MIAMI, Estados Unidos. – La Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) es el brazo armado del régimen venezolano que mayor protagonismo ha tomado desde que estallara la nueva crisis política en el país petrolero.

Diversos medios y organizaciones no gubernamentales aseguran que la FAES, creada por Maduro el 14 de julio de 2017 “para combatir el crimen y el terrorismo”, es responsable de la mayoría de los 35 muertos y más de 850 detenciones ocurridas a lo largo de este mes.

En principio, tal como refieren testigos de los operativos desplegados, fundamentalmente en barrios pobres de Venezuela, se trata de agentes encapuchados para que no se les pueda ver el rostro. No existen perfiles de sus oficiales de FAES y poco se conoce de su estructura.

Según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), una prestigiosa ONG de derechos humanos que documenta seriamente los muertos y las detenciones arbitrarias, “la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es un escuadrón de la muerte que siembra terror en las zonas populares con una acción sistemática de ejecuciones, allanamientos arbitrarios, robo en las viviendas y maltrato a detenidos”.

Aunque la FAES forma parte de la PNB, opera con métodos de grupo militar. Así lo explica al portal digital “Efecto Cocuyo” Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias penales y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

“Toman militarmente una zona concreta, como si fuesen un ejército de ocupación y, generalmente, cazan a sus objetivos (…) No es una lógica de seguridad ciudadana en la que se debe prevenir o detener en el marco de la legalidad a un delincuente, no, en su caso ellos entienden que tienen que llegar a dar de baja a ‘elementos’ que no son personas sino enemigos”, explicó el académico.

Ávila refirió que, según cifras oficiales, en 2017 murieron 4.998 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado (Unas 14 personas al día).

“Lo que opera en el país es una masacre por goteo, de la cual la FAES de la PNB es una pieza clave. Si tomamos estas cifras pudiera estimarse que, posiblemente, las víctimas de la PNB rondaron aproximadamente las 1.500 personas, que es la cifra que representa más del 30% del total nacional”, agregó.