MIAMI, Estados Unidos. — Un joven que trabajaba como responsable de seguridad en la puerta de un bar-restaurante de San Antonio de los Baños (Artemisa) fue asesinado en días recientes, según diferentes reportes aparecidos en redes sociales.

Varios usuarios identificaron a la víctima como Roberto, alias “Kiko”. Laboraba en la paladar “Doña Yuya”.

Aunque la muerte del joven fue confirmada por decenas de internautas residentes en San Antonio de los Baños, hasta el momento se desconocen los detalles sobre el caso.

Como viene siendo habitual en los últimos días, usuarios en Facebook condenaron el crimen y exigieron justicia por la muerte de “Kiko”.

“¿Cuántos hijos, padres de familia, hermanos, amigos, harán falta para tomar conducta con toda la violencia que estamos viviendo? Nosotros no somos de otro país, somos cubanos, somos madres con miedo a que nuestros hijos salgan a las calles, al menos a divertirse un poco. Ya no tenemos seguridad en las casas, en los ómnibus de transporte, los ancianos no pueden vivir tranquilos en sus fincas”, escribió Leisys Molina, quien conocía a la víctima.

Otro internauta aseguró que la esposa de “Kiko”, que se encontraba embarazada, tuvo que ser sometida a una cesárea debido al impacto que le generó la noticia.

Recientemente fue noticia el asesinato de Papo Maraña, un cubano residente en el municipio habanero de Santiago de las Vegas que fue ultimado a puñaladas por delincuentes que ingresaron a su vivienda a robar.

El crimen fue confirmado este martes por el portal CiberCuba. Una fuente bajo condición de anonimato dijo a ese diario digital que la víctima fue amarrada y ultimada dentro de su domicilio. “Se sabe que amaneció amarrado y con 15 puñaladas en su casa”.

La mayoría de los usuarios señalaron que Papo Maraña era una persona muy conocida y apreciada en la localidad de Santiago de las Vegas.