MIAMI, Estados Unidos. — Un cubano identificado como Walter Mulgado fue asesinado en La Habana el pasado 13 de enero, informó en redes sociales Claudia Estrada, su hijastra.

Según la joven, Mulgado “fue asesinado brutalmente”. El móvil del crimen habría sido el robo de una moto eléctrica.

“Mi padre fue asesinado brutalmente, todo para quitarle su moto eléctrica, un pedazo de plástico, como quien dice. Nuestra familia pide justicia, que encuentren a los que le arrebataron la vida a ese gran ser humano, a ese excelente hombre”, escribió Estrada en Facebook.

La víctima, de 51 años, residía en Calabazar, municipio de Boyeros. Según reportes, habría sido asesinado en la localidad de El Rocío.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo habrá que darle la noticia a una madre de que su hijo ha sido víctima de un homicidio, a una esposa desesperada en su casa llamándole el día entero y no saber nada de él que su esposo ha sido encontrado asesinado, a sus hijas que su padre ya no volverá a verlas? ¿Cómo decirle a sus nietas de seis años que su papi ya no está entre nosotros? ¿Hasta cuándo está violencia? ¿Hasta cuándo, dios mío?”, cuestionó Estrada.

(Screenshot/Facebook)

En medio de la ola de violencia que se vive en la Isla, la joven llamó a las autoridades a juzgar esos crímenes con mayor severidad.

“Cuando aquí empiecen a cambiar las leyes y empiecen a castigar bien a los que cometen esos crímenes, matarlos y torturarlos, es verdad que no nos lo van a devolver, pero para que sufran todo lo que hacen y sientan todo el dolor que sienten a los que ellos matan sin pensar en sus familias y sin pensar en nadie. Es increíble que no tengan escrúpulos para quitarle la vida a alguien de esa manera. No hay derecho, no lo hay”, aseguró Estrada.

Un residente en Calabazar dijo al periodista cubano Yosmany Mayeta Labrada que Walter Mulgado “era un negociante que lo mismo vendía puercas para reproducción hasta equipos electrodomésticos”.

“Si el pobre hombre hubiera salido a las calles a pedir libertad, pues, en ese mismo momento, estuviera rodeado de policías, patrulleros, perros y toda la técnica. Pero cómo fue asesinado para robarle una moto no aparecen los asesinos y no se hace todo lo posible ni se disponen todas las técnicas necesarias”, comentó Victor Julio Julito, un cubano residente en Tampa, Estados Unidos.

Este miércoles fue hallado en San José de las Lajas (Mayabeque) el cadáver de Yorjelguis Bolaño Fernández, un cubano residente en Estados Unidos que se encontraba de visita en la Isla. La víctima había sido reportada como desaparecida el pasado 9 de enero.

En lo que va de 2024 también se han registrado en Cuba tres feminicidios. El último de ellos se produjo el pasado martes, cuando la joven Talía Labañino Figueredo, de 21 años, fue asesinada por su expareja en Nuevitas, Camagüey.

