MADRID, España.- El joven cubano de 19 años César Alejandro fue asesinado en Trinidad, provincia de Sancti Spíritus, en la madrugada de este domingo.

Según confirmaron a CubaNet un familiar y una vecina del joven, ambas bajo la condición de anonimato, fue asesinado con arma blanca durante unas festividades locales.

“A la 1:00 de la mañana fue víctima de unos delincuentes. Le arrebataron la vida por gusto. Él le piso el pie a uno de ellos. Eso bastó para que le quitaran su vida. Por favor, pida justicia para ese niño. Solo tenía 19 años. Se llama a César y era un niño bueno”, dijo la familiar.

Asimismo, explicó que luego del crimen, “en ningún momento pararon la música, siguieron como si nada”.

“Claro, no era un presidente, no era alguien importante y la policía no estaba tampoco porque cuidaban de los turistas que sí son prioridad en Cuba, no nosotros. Con tanta hambre que tiene Cuba y dando trago de regalo en vez de comida. Solo quiero justicia”, agregó.

Las publicaciones y comentarios en redes sociales muestran el dolor que ha dejado este crimen entre los allegados del joven y en la comunidad.

Cada vez son más frecuentes los reportes en redes sociales de hechos violentos, incluso de asesinatos, ocurridos en toda la Isla. Solamente durante lo que va de mes son varios los crímenes que han trascendido; entre ellos el asesinato a un turista francés fue estaba de vacaciones en La Habana.

Asimismo, el cubano Yosvany Soldevilla, de 41 años, fue ultimado en plena vía pública, en San José, provincia de Mayabeque. Mientras que al pediatra Efrén Padrón le quitaron la vida en su propia residencia, en la comunidad de San Cristóbal, provincia de Artemisa. El Dr. Padrón había regresado recientemente de una misión en el extranjero.

