MADRID, España.- Este domingo fueron devueltos a Cuba 64 balseros cubanos, con lo que la cifra de migrantes caribeños repatriados por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG por sus siglas en inglés) se eleva a 3.067 en lo que va de año fiscal, comenzado el 1.º de octubre de 2021.

La repatriación de estos últimos migrantes estuvo a cargo de la tripulación del guardacostas Paul Clark luego de varias operaciones frente a los Cayos de Florida.

El pasado jueves a las 9:00 de la noche la tripulación del guardacostas Pablo Valent había alertado a los vigilantes del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso de la presencia de una embarcación rústica a unas 25 millas al sur de Cayo Hueso.

A las 11:30 de esa misma noche también la tripulación de Velent detectó otra embarcación a unas 30 millas al sur de Cayo Hueso.

En la mañana del viernes “un buen samaritano notificó a los vigilantes del Sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso sobre un barco migrante a unas 14 millas al sur de Boot Key”, precisa la información de la USCG. Mientras que en la tarde los vigilantes del Sector Cayo Hueso fueron notificados de un bote casero con otro grupo de balseros cubanos.

Una vez a bordo del patrullero de la Guardia Costera, todos los migrantes recibieron alimentos, agua y atención médica básica.

#Breaking @USCG Cutter Paul Clark's crew repatriated 64 Cubans to #Cuba, Sunday.

"Migrating illegally in makeshift vessels, especially without life jackets, is incredibly dangerous. Please, #DontTakeToTheSea." – Lt. Puddington.

Read: https://t.co/P3tgSwfsWd@USEmbCuba pic.twitter.com/dkIGPMvw8g

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) July 10, 2022