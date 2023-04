MIAMI, Estados Unidos. – La popular periodista cubana Julita Osendi denunció a través de su cuenta de Facebook haber sido víctima de un asalto en el Malecón de La Habana este lunes, luego de salir de la Embajada de España.

Según relata Osendi, el delincuente que la atacó era un joven bien vestido, que aparentemente se encontraba observando las olas del mar. El ladrón logró arrebatarle su móvil, que contenía material valioso para su trabajo, además de fotos familiares y contactos de deportistas y entrenadores.

“Los estoy saludando por pura casualidad porque ahora mismo es para que estuviera siendo atendida en un cuerpo de guardia de un hospital. Seré breve: disfrutando de cincooooooooo tristes minutos en el Malecón junto a Sady, después de salir de la Embajada de España, fui terrorísticamente [sic] asaltada por un muchacho al que vimos muy bien pues estaba sentado en el Malecón, al parecer observando las olas rompientes”, contó la periodista.

De acuerdo con Osendi, su amiga “Sady corrió y pidió ayuda y los tres hombres que estaban en la acera de enfrente pusieron sus manos en posición de ‘yo no fui’ y el veloz corredor cual campeón olímpico del hectómetro, desapareció”.

“Inmediatamente llamé a la PNR ―sigue contando la periodista―, me atendieron correctamente y me dijeron que ‘ya salía la [Policía] técnica’. Eso fue sobre las 9:30 a.m. Ya cerca de las 11:00 y tras repetir la llamada, abandoné el lugar. Ilusa yo que pensé que habiendo visto su peculiar indumentaria, de actuar rápido la policía quizássssssss (…) hubiese podido recuperar mi móvil”.

Finalmente, Osendi concluyó que “no se puede salir, menos una mujer de la tercera edad; no existe un solo policía que pueda apoyar en una situación así (pasaron dos en motos eléctricas que no habían recibido ningún aviso de la Jefatura) y tercero: ¡Aquí no hay quien viva!”.

En su publicación, la periodista también compartió algunas fotografías tomadas por la amiga que la acompañaba, las cuales muestran la suciedad y el abandono en la zona del Malecón.

“No se pierdan las fotos que Sady realizó del lugar del despojo desde la acera de enfrente y los basureros asquerosos y los derrumbes que pululan en la muy querida zona del Malecón”, escribió Osendi.