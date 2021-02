MIAMI, Estados Unidos. – Artistas cubanos convocaron a una “Huelga de Arte” en respuesta a la difamación contra creadores independientes impulsada desde los medios de prensa y televisión, respaldada por el “silencio cómplice” de las instituciones culturales.

La iniciativa fue lanzada en redes sociales por Teresa Ayuso y el arquitecto Juan Luis Morales (conocido como Atelier Morales).

“Ante tanta represión con los artistas independientes en Cuba. Ante tanta difamación de los medios de prensa y TV oficiales del gobierno de Cuba. Ante tanto silencio cómplice de las instituciones culturales que deben defender a los artistas cubanos (MINCULT, UNEAC, AHS, ICAIC, Museos, Galerías, UPEC, Casas de cultura, Fundación Lam, Bienal de La Habana, Artex, ACCA, Casa de las Américas… Visto que las instituciones gubernamentales culturales en Cuba no reconocen ni respetan a los artistas y espacios independientes en la Isla… Convocamos a todos los artistas y profesionales de la cultura cubana, dentro y fuera de la Isla, participar a una ´Huelga de Arte´ en todas las instituciones culturales gubernamentales de Cuba”, destaca la publicación, compartida en Facebook.

La huelga sugiere una suerte de plantón contra las instituciones oficiales, con el objetivo agregado de poner en valor el papel de los creadores independientes.

“Si eres artista plástico independiente: no participes en ninguna exposición en galerías, museos y salas de exposiciones de una institución gubernamental en Cuba. Si eres artista músico, actor o de danza independiente: no partícipes en ningún concierto o espectáculo en salas, teatros y escenarios de una institución gubernamental de cultura en Cuba. Si eres artista de la cinematografía, televisión y radio independiente: no partícipes en ningún programa, producción, serie o filme, de una institución gubernamental de Cultura. Si eres artista del mundo de las letras independiente: no participes en ninguna publicación de una institución gubernamental de Cultura en Cuba”, añade la convocatoria.

La publicación señala además que la huelga solo se detendrá “el día que se respete totalmente y sin condiciones ni censura, sin difamaciones ni arrestos arbitrarios; a los artistas y espacios independientes en toda la Isla”.

“No hay que hacer listas ni diálogos, que cada artista asuma su responsabilidad”, finaliza el texto.

El pasado sábado, el portal digital Cubadebate arremetió contra los artistas miembros del Movimiento del 27N, a quienes intentó descalificar por no proponer un diálogo “acerca de sus necesidades o reclamos artísticos”.

Un artículo firmado por César Gómez Chacón y titulado Los nietos de Guillermo Tell acusa a varios de creadores independientes de haber traicionado el legado de sus padres y abuelos, así como a la propia revolución, que les ofreció la posibilidad de graduarse de universidades y escuelas de arte.

