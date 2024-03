LA HABANA, Cuba.- Con la obra titulada “13 de Marzo”, el artista visual cubano Yankel Olea Delgado resultó laureado con el Premio Internacional Intemperie 2024, en la categoría de Grafiti, galardón que compartió con la argentina Marila Tarabay (“8M, Género y salud”).

Los resultados del certamen fueron dados a conocer el pasado 21 de marzo en Madrid, España, durante la inauguración del Foro Intemperie V.

De acuerdo con Olea Delgado, para realizar la obra se basó en la tragedia ocurrida con el remolcador 13 de Marzo en julio de 1994. “Gente tratando de buscar la libertad, tratando de salir de esta opresión fueron hundidos, y fue un lamentable hecho”.

“Y lo que estimuló a esas personas a irse del país por ese medio fue la miseria y la necesidad que estaban pasando, cosas que siguen sucediendo en la actualidad”, agregó.

Para “13 de Marzo”, Yankel Olea utilizó tinta de imprenta y papel de periódico; según dijo a CubaNet, la obra fue creada en una noche después de que se inspirara en el hundimiento del remolcador, crimen perpetrado por el régimen cubano en el que murieron 37 personas.

center>

Yankel Olea Delgado comenzó su trabajo figurativo alrededor del año 2000. El artista plástico contrasta colores fuertes en sus obras, principalmente los colores primarios; además de trabajar con materiales diversos, también utiliza acrílico y óleo.

“Llevo años trabajando la pintura a caballete, también he hecho murales, he intervenido varias paredes, y me presenté en el Premio Intemperie gracias al amigo Yulier P. que me apoyó y me hizo mandar ese trabajo”, indicó.

Precisamente, los artistas visuales cubanos Yulier Rodríguez Pérez y Dayán Lionel Melián Castro resultaron ganadores el pasado año del Primer Premio Intemperie en la categoría de grafiti, con las obras Comandante en Jefe y Karma instantáneo, respectivamente.

Además de agradecer a los colectivos de las revistas Árbol Invertido y Alas Tensas, organizadoras del premio junto con Ediciones Deslinde, Olea Delgado los incitó a que “sigan haciendo este tipo de trabajos y apoyando a los artistas cubanos”.

Otros artistas latinoamericanos también resultaron laureados con el Premio Internacional Intemperie. En Poesía Visual ganó el cubano Ariel Flores Ouro con la obra “Detención” y el argentino Alejandro Thornton, con “Poder y razón”.

En la categoría de Videoarte fue premiada la cubana Marcela García, con su obra “Luciérnaga que se expande”, y la argentina Carolina Rojo con “Crónicas de Cocina”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.