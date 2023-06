MADRID, España.- Bajo el lema “Imprisoned for asking for Freedom” (“Encarcelados por pedir libertad”), el artista cubano Yank Benavente, residente en Las Vegas, Estados Unidos, convocó a una campaña para dar visibilidad a la situación de los presos políticos en Cuba.

Sobre su iniciativa, en reciente entrevista con CiberCuba Benavente explicó: “No puedo permitirme quedarme de brazos cruzados ante la injusticia, demasiados presos por solo alzar su voz contra un régimen autoritario que solo ha traído miserias a nuestro pueblo, mi fusil es mi arte y desde él quiero dar a conocer lo que sufren nuestros hermanos”.

“Es lo mínimo que puedo hacer por nuestros hermanos, Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer, Maykel Osorbo y muchos más que, como ellos, están presos por solo querer una Cuba democrática y próspera, lejos de la dictadura que solo favorece a la cúpula castrista”, agregó el artista.

Como parte de esta campaña, imprimió en pulóveres imágenes de algunos presos políticos del régimen, entre ellos José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (El Osorbo).

De acuerdo a sus declaraciones, vestirá cada día alguno de estos pulóveres y los dará a quienes los quieran “para mostrar desde los Estados Unidos que la dictadura cubana mantiene recluidas a más de mil personas por motivos políticos”.

Además, imprimió una bandera con los rostros de presos políticos y la colocó en la cima del cerro Lone Mountain, en Las Vegas. La bandera tiene también una imagen de la Estatua de la Libertad con la frase “Vive libre”. Al colocar la bandera expresó: “Esta es la primera de muchas. Libertad para los presos políticos”.

Yank Benavente, autodidacta de la orfebrería y de 40 años de edad, es el director de Qbafro, un proeycto sociocultura que propone fomentar el valor y calidad de los artículos artesanales tradicionales de la religión yoruba mediante su transformación en joyas y productos personalizados.