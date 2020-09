MIAMI, Estados Unidos. – El realizador cubano de dibujos animados Víctor Alfonso Cedeño pidió ayuda a través de Facebook y de la plataforma Change.org para que se le otorgue una visa humanitaria y se le permita viajar a Estados Unidos, donde podría recibir tratamiento para una “rara enfermedad” que no ha sido estudiada ni tratada en Cuba.

“Hoy no vengo a hacerles reír”, comenzó su post el creador cubano, director de las series de dibujos animados “Dany y el Club de los Berracos” y “Yesapín García”. “Tengo cáncer”, agregó de inmediato.

Alfonso Cedeño precisó que en el año 2018 se le diagnosticó un condrosarcoma que se había desarrollado en su cuerpo durante tres años. “La decisión que se toma en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología es quirúrgica. Por lo tanto en agosto de ese año me someto a una operación donde se realiza una hemipelvectomía grado tres, con reconstrucción uretral y de vejiga debido a accidentes quirúrgicos”, precisó.

“En enero del año 2020 se confirma el regreso del tumor. En marzo me vuelvo a someter a una operación, esta vez con complejas reconstrucciones nuevamente por accidentes quirúrgicos. Luego de la cirugía me aplican un tratamiento con radioterapia de electrones y fotones que fue interrumpido en varias ocasiones por roturas técnicas”, explicó el realizador cubano.

Más adelante agregó que en julio del 2020 los médicos comprobaron que su tumor había regresado nuevamente y que presentaba otras tumoraciones pequeñas creciendo en la zona de la operación anterior.

“Los médicos me informan que mi caso es inoperable, que tendrían que picarme por la mitad. Solo pueden proporcionarme seguimiento y me orientan que vaya a casa a esperar lo peor. No pueden hacerme un estudio y he quedado prácticamente desamparado sin tratamiento ni medicamento efectivo”, lamentó Alfonso Cedeño.

“Les cuento que el condrosarcoma es una rara enfermedad que solo afecta al 1% de los pacientes con cáncer. En Cuba no se estudia patológicamente ya que no cuentan con los marcadores tumorales para conocer el subtipo, lo cual determinaría un tratamiento. Solo aplican cirugía mutilante y radiaciones, o sueros como última opción para paliar dolores, pero el condro no reacciona a esto, solo crece y se multiplica sin detenerse. Se necesita un análisis profundo de las células tumorales y un estudio preciso de imagen”, explicó.

Más adelante el creador de populares series de dibujos animados señaló que en Estados Unidos existen instituciones como el Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami, que cuenta con la novedosa radioterapia de protones y puede brindar atención personalizada y medicina genómica traslacional.

“He leído también que el Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Miller School of Medicine, University of Miami cuenta con buen presupuesto de investigación oncológica y están muy enfocados actualmente en ensayos clínicos avanzados”, explicó el joven cubano.

“Yo necesito ayuda”, aseveró. “Necesito ayuda para los trámites de inmigración en estos tiempos de COVID y obtener visado humanitario de urgencia para que me acoja alguna de estas u otras instituciones como voluntario para ser partícipe de ensayos clínicos. Acá en Cuba me han mandado a casa a esperar una muerte cercana, solo pueden ayudarme con cirugías paliativas a medida que empeore la situación o en caso de que ocurra la metástasis pulmonar u otras afectaciones”, lamentó.

“Me siento como si tuviera una bomba de tiempo dentro de mí que puede explotar en cualquier momento. Podría perecer hasta de una infección por la falta de medicamentos que se vive por estos días, y mi sistema inmunológico se debilita a causa de una poca variada alimentación. Soy un joven que me he dedicado a brindar alegrías a niños y no tan niños a través de mi obra audiovisual y tengo mucho más para ofrecer. Sigo trabajando en la 3ra y 4ta temporadas de ‘Yesapín García’, la miniserie ‘Listo Calixto’, y la segunda temporada del ‘Club de los Berracos’”.

Finalmente, el joven pidió a todos los usuarios de redes sociales que compartieran su reclamo para “encontrar más rápido” a quienes puedan abrirle los caminos y brindarle ayuda.

Hasta las 12:00 del mediodía de este martes, la petición de visado humanitario para Alfonso Cedeño había sido sucrita por más de 1500 personas en Change.org. En Facebook, por su parte, el post del artista había sido compartido casi un millar y medio de veces.