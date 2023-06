MIAMI, Estados Unidos. — El arroz Cogoyal, de producción venezolana, comenzó a venderse en establecimientos minoristas de La Habana, según dio a conocer este lunes la Empresa Provincial de Comercio.

El producto está siendo distribuido para completar las siete libras de arroz por consumidor previstas para su venta en la capital, de las cuales ya se han entregado cuatro.

“La distribución a la población será de tres libras por consumidor pudiendo abrir los paquetes solamente para completar la cifra per cápita. No entregar otro tipo de arroz que no sea el que se recibe para el completamiento de las tres libras”, puntualizó la entidad estatal.

La Empresa Provincial de Comercio señala que serán los directores de las EFMC, los directores de ventas de Unidades Empresariales de Base (UEB) y sus administradores los encargados, junto a los grupos de ventas de mercancías, del control de la distribución y venta del producto, así como del cumplimiento de las indicaciones para su comercialización.

A pesar de que la distribución del arroz Cogoyal comenzó el pasado 10 de junio, residentes en la capital aseguraron en redes sociales que el producto no ha llegado a los establecimientos minoristas de sus territorios.

“En el municipio Diez de Octubre, en lo que es el Minimax de 1era y las bodegas restantes de los alrededores, aún esperamos por el dichoso arroz. Tenemos niños y ancianos que dar de comer y cada día que pasa es peor Ya hoy es día 20 de junio y nada. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir esperando?”, cuestionó Yusleidy Machado.

Otro usuario denunció que en algunos puntos de venta los consumidores no están recibiendo la cantidad de arroz establecida.

“Ya por el barrio cerca de Quinta Canaria no completan las tres libras alegando que no se pueden abrir. Y que vayan a la zona a averiguar. Mi amiga por cinco personas recibió 13.2 libras de 15”, indicó Felipe Velasco.