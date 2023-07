LA HABANA, Cuba. – Al amanecer de este martes un hombre de entre 50 y 60 años de edad fue asesinado a puñaladas en su casa del barrio Calleja, municipio capitalino de Arroyo Naranjo. La víctima era taxista y anotador de “la bolita”.

El crimen ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana de este martes. De acuerdo con un vecino de la víctima consultado in situ por CubaNet, el móvil del asesinato fue un robo.

“Yo fui quién lo encontró, la casa estaba abierta, aunque eso no es sorpresa porque él abría las puerta desde las 5:00 de la mañana, para las personas que iban a jugar sus números temprano. Verlo tirado en el piso y el charco de sangre me impactó mucho y empecé a gritar; eso fue como a las 6:05 de la mañana”, dijo a CubaNet otra vecina cercana a la víctima que prefirió no ser identificada.

La entrevistada también contó que uno de los vecinos, cuya casa colinda con la de la víctima, escuchó lo que parecía una discusión a la hora del crimen.

El hombre, conocido como El Chino y también como Tito, además de manejar un taxi estatal se dedicaba a la recogida de “bolita”, una especie de lotería cubana prohibida y sancionada por el régimen de la Isla.