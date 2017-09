Arrestos y allanamientos a miembros de la sociedad civil este fin de semana

LA HABANA, Cuba.- Un total de 476 detenciones arbitrarias, de las cuales 335 fueron mujeres y 141 hombres, fue el saldo de represión en Cuba contra la sociedad civil independiente solo en el mes de agosto, informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

En lo que va de año, ya la cifra de detenciones asciende a 3594, revela un informe publicado por esa organización.

Este sábado, el periodista independiente Serafín Moran Santiago informó a CubaNet que fue detenido cuando salía de la vivienda del opositor Juan Antonio Madrazo, ubicada en las inmediaciones de la avenida 23 entre D y E en el Vedado, municipio Plaza.

“Yo fui hasta allí para realizarle una entrevista al líder opositor Manuel Cuesta Morúa, con respecto al acoso que está llevando a cabo el gobierno contra los miembros de la plataforma #Otro18, quienes planean postularse a delegados, y cuando salí de la vivienda me arrestaron violentamente”, describió.

Añadió el reportero: “Me condujeron hacia la estación policial de Zapata y C, donde me confiscaron todos mis equipos de trabajo (…) Estando en la estación policial discutí con un oficial de la Seguridad del Estado con grados de mayor, que me amenazó con encarcelarme por mi labor de reportero independiente; fui liberado seis horas después”.

Los activistas Heriberto Pérez Martín y Pablo Lloverá Gallardo también notificaron a este Diario el arresto que sufrieron este viernes en el punto de control de la policía, ubicado en el municipio Candelaria de la provincia Artemisa.

Cuenta Martín que el auto en que el viajaban fue detenido por la Seguridad del Estado y fue arrestado de manera violenta delante de los demás pasajeros.

“Nos llevaron a una estación policial y una vez allí, nos decomisaron 355 CUC que teníamos y nuestros teléfonos móviles”, dijo Martín.

Gallardo fue liberado horas después, pero a Martín lo mantuvieron detenido hasta el sábado en la mañana, que lo trasladaron hacia su casa en San Cristóbal, provincia Artemisa, donde le realizaron un registro y le ocuparon varias de sus pertenencias.

“Se llevaron la computadora, la impresora y luego me soltaron, pero me dijeron que podía ser presentado a juicio en el futuro”, señaló Martín.

En tanto, la candidata independiente Marlene Ricardo resultó detenida el viernes sobre las 7:00 p.m. cuando regresa a su hogar, bajo la excusa de que se encontraba realizando una “actividad económica ilícita”.

“Me llevaron hacia la unidad de la policía conocida como La Oncena y allí el oficial de la seguridad del estado, conocido como Camilo, me amenazó nuevamente con encarcelarme si me presentaba como candidata a las elecciones”, dijo Marlene, quien no fue liberada hasta el sábado en la mañana.

La policía política también allanó, en la tarde del viernes, la vivienda del abogado opositor Eduardo Quintana, residente en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa.

“Registraron toda la casa, según ellos, buscando dinero; pero no me pudieron ocupar nada porque, por desgracia, yo no tengo nada en mi casa. Al finalizar me dijeron que debía presentarme el sábado en la mañana en la policía de San Antonio para hacerme unas preguntas”, refirió Quintana.

Por su parte, la activista Sarahí Perez Pedroso será llevada hoy lunes en el Tribunal Popular de Plaza de la Revolución por intentar defender a un grupo de cuentapropistas que, alega, estaban siendo arrestados por la policía en la Habana Vieja.

“Hace alrededor de una semana que la tienen encerrada en el centro de retención de la policía Vivac, acusada por desorden público y desacato”, dijo Silvia Pedroso, madre de la arrestada.

La vivienda del activista William Cepero García también fue allanada este fin de semana por la policía política, bajo la excusa de que este llevaba a cabo en su casa una “actividad económica ilícita”.

“El argumento de ellos es que en mi casa se vendían pizzas de manera ilegal y esto es mentira. El registro lo demostró porque no me ocuparon nada; esto era solo una excusa para buscar otras cosas”, apuntó Cepero.