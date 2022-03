MADRID, España.- Yudinela de la Caridad Castro Pérez, madre de Rowland Jesús Castillo Castro, uno de los menores sentenciados por participar en las manifestaciones populares del 11 de julio en Cuba, fue acusada por el supuesto delito de desacato, informó Radio Televisión Martí tras conversaciones con la familia.

María Teresa Pérez, madre de Caridad Castro Pérez, visitó a su hija este martes en la cárcel de 100 y Aldabó, donde está detenida desde el 24 de febrero por haberse mantenido denunciando la situación de su hijo, condenado a 12 años de cárcel recientemente por el Tribunal Municipal Popular de 10 de Octubre.

Castro Pérez también había denunciado las amenazas de la Seguridad del Estado para que detuviera la campaña en favor de la liberación de Rowland Jesús Castillo.

“Según me dijo el instructor, la acusan por desacato. Le pedí primero una explicación de cuál era el desacato. Le dije: ‘pero delante de mí fue cuando la Seguridad, ustedes, se la llevaron y mi hija no les hizo nada, ni les dijo nada’ y él me dijo que no, que era ‘de otras veces anteriores’ y le dije bueno, ella a mí nunca me ha consultado y yo no tengo conocimiento de eso… bueno ustedes sabrán”, explicó María Teresa Pérez a Radio Televisión Martí.

La señora dio a conocer que su hija es una paciente con cáncer, que ha sido operada siete veces por oclusión intestinal y otras siete del interior, ovarios, vesícula, el apéndice y hernia.

Ante esta situación, manifestó estar preocupada por los chequeos que tiene que hacerse y los medicamentos que necesita.

Sobre su nieto, de quien lleva una semana sin tener noticias, explicó que aún no sabe sobre el arresto de su madre.

“El niño tiene visita el viernes por la mañana; de la visita de mi nieto se va a ocupar el papá… Yo no quería decirle nada, pero es lo que dice el papá, que cuando él vuelva a llamar, que vea que no responde su mamá, que no va a la visita, él se va a preocupar, que mejor se lo va a decir. Yo no quería, porque yo sé que él se va a quedar allí mal”, dijo María Teresa Pérez.

Yudinela Castro, después del juicio contra su hijo, declaró a CubaNet que a muchas de las madres que estaban en el Tribunal la prensa oficial les pidió declaraciones.

“Querían que nosotros dijéramos lo que ellos querían publicar. Por ejemplo, a mí me invitaron a dar declaraciones, no sin antes preguntarme qué era lo que iba a decir. Yo les respondí que solo quiero la libertad de mi hijo y que no estaba de acuerdo con la sanción que le habían impuesto, y la prensa me dijo: retírese que esas no son palabras que usted tenga que decir”, relató Castro.

