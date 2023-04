MIAMI, Estados Unidos. — El escritor y periodista cubano Jorge Fernández Era, colaborador de los medios La Joven Cuba y El Toque, fue detenido y conducido a una unidad de policía este jueves, informó su esposa, Laideliz Herrera Laza.

“Mi esposo, Jorge Fernández Era, fue conducido hoy, a las 12:30 p.m., a la Unidad de Policía de Aguilera, en Calzada de Luyanó y Porvenir”, indicó la mujer en su cuenta de Facebook.

La detención de Fernández Era se produce semanas después de haber sido amenazado por la policía política por sus análisis críticos de la realidad cubana.

La profesora, ensayista y editora Alina Bárbara López Hernández, quien también colabora con La Joven Cuba y El Toque, denunció la detención del periodista en la misma red social.

“Su esposa Laideliz Herrera Laza acaba de llamarme para explicar que cuando caminaban juntos, Jorge fue detenido y se lo llevaron para la estación de Aguilera, se le informó que ´estaba circulado´”, señala la publicación.

López Hernández exigió la liberación inmediata de Fernández Era y amenazó a las autoridades con lanzarse a la calle si esta no se hacía efectiva.

“Si no es inmediatamente liberado saldré en protesta pública, y si se unen otras personas no me opondré. Basta de reprimir la libertad de expresión en Cuba”, señaló la profesora.

Minutos después, López Hernández advirtió que saldría hacia el Parque de la Libertad de Matanzas a manifestarse contra la detención de Fernández Era.

“Ahí estaré en protesta hasta que Jorge sea liberado. Les advierto que si intentan detenerme me resistiré, así que lleven refuerzos”.

Entre febrero y marzo pasado del presente año, Jorge Fernández Era fue hostigado por la Seguridad del Estado. A raíz de esas amenazas, aseguró en su muro de Facebook que seguiría defendiendo su derecho a expresarse libremente en Cuba.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de La Habana, Fernández Era colaboró por muchos años en organismos como el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional José Martí, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y el Centro de Estudios Martianos.