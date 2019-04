Arrestan a Daniel Llorente y a su hijo para impedir homenaje en su nombre

LA HABANA, Cuba.- Daniel Llorente y su hijo, Eliecer Llorente, fueron arrestados en la tarde de este miércoles por la seguridad del estado para impedir su participación en una sesión de fotos que tendrían lugar en el Museo de la Disidencia Cubana, como parte de los preparativos de un homenaje que planea hacerle a Llorente padre el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

Según las declaraciones ofrecidas por Daniel a CubaNet, el hecho ocurrió en el parque ubicado en la avenida Belascoaín frente al Instituto Superior de Diseño.

“Allí estaba esperando a mi hijo para seguir rumbo a casa de Luis Manuel Otero, pero nada más que Eliecer se bajó de la guagua empezaron a salir oficiales y carros de todas partes, aquello parecía una película de acción”, comentó Daniel.

Daniel Lorente, recientemente, había sido visitado por la seguridad del estado en más de una ocasión, quienes le advirtieron y amenazaron sobre su participación en el evento, la cual, aseguraron los agentes, le impedirían.

“La intención es llevar a cabo este evento en la fecha en que comienza la Bienal de la Habana, pero todavía no se ha escogido el día exacto. No sé cómo se enteró la Seguridad del Estado de esto, pero el oficial, que se hace llamar Rodolfo, lleva varios días presentándose en mi casa y diciéndome que no lo permitirían bajo ningún concepto.”

“Durante el interrogatorio me dijeron incluso que no podía usar más el pullover que tiene mi foto y el short de la bandera americana, lo cual yo considero mi uniforme de batalla, y como buen guerrero no pienso quitármelo”, aseguró.

Por su parte, Eliecer Llorente confiesa que se impactó muchísimo al ver la manera en que aparecieron tantos oficiales al momento de bajarse del ómnibus, algo con lo cual no contaba.

“Nunca había visto nada igual, aquello me tomó por sorpresa, y si no lo hubiera vivido no creería que estas cosas pasaran en Cuba. ¡Solamente por ir a tomarnos unas fotos! Me asusté un poco, pero sigo apoyando a mi papá en lo que sea”, afirmó.