Arrestan a activista humanitario en Cuba por dar comida a desamparados

MIAMI, Estados Unidos.- Un activista del proyecto de ayuda Capitán Tondique fue arrestado este 14 de febrero en la localidad de Colón, Matanzas, mientras distribuía un almuerzo semanal para desamparados y casos sociales.

El detenido, Francisco Rangel Manzano, explicó a la web Martí Noticias que en la estación policial a donde le condujeron le fueron impuestas dos multas en un mismo día.

#Cuba Así terminó la entrega de comida del Proyecto Capitán Tondique en Colón Matanzas durante la tarde de hoy. El régimen totalitario castrista arrestó a Francisco Rangel por hacer obras de caridad . pic.twitter.com/pikvEPpsc8 — Proyecto Tondique (@CapitanTondique) 14 de febrero de 2018

“El carpeta que estaba allí, como a los veinte minutos me llamó y me dijo” ‘Mire, Francisco, usted tiene una multa de ciento cincuenta pesos, porque ha violado el dispositivo de seguridad’; al poco rato llegó un oficial de la Seguridad (del Estado) con una joven, Yudianis Orama, inspectora de Higiene (Departamento de Higiene y Epidemiología) aquí en Colón y me dicen ‘usted va a ser multado por propagación de epidemias”, explicó Manzano.

Con ayuda del exilio cubano en Miami, el proyecto Capitán Tondique ha distribuido desde 2013 centenares de raciones de comida, medicinas y otros artículos de primera necesidad a desamparados y personas de la tercera edad.

#Cuba El Proyecto Capitán Tondique en Colón Matanzas durante la tarde de hoy regalando comidas a desamparados y enfermos mentales. Gracias a Dios y a quienes nos ayudan y apoyan a hacer lo imposible dentro del totalitarismo castrista. pic.twitter.com/TEtbZHl1f5 — Proyecto Tondique (@CapitanTondique) 14 de febrero de 2018

La Seguridad del Estado, la Policía Nacional y las “Brigadas de respuesta rápida” han implementado cercos a la vivienda sede de la iniciativa, propiedad de la Dama de Blanco Caridad Burunate.

Las autoridades incluso allanaron las casas de Burunate y Rangel Manzano respectivamente en 2017 y les ocuparon utensilios de cocina, alimentos y otras pertenencias.