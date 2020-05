Arrestan a opositor cubano por tomar fotos a la cola de una tienda en La Habana

MIAMI, Estados Unidos.- Este domingo 17 de mayo fue arrestado en horas de la mañana el opositor cubano Juan Antonio Madrazo Luna, quien denunció lo sucedido en su perfil de la red social de Facebook.

Madrazo Luna contó que agentes de policía del régimen lo abordaron por tirar fotos de una cola en la tienda La Infancia, en 23 y 6, en el Vedado capitalino.

“El patrullero 777 y fuerzas auxiliares del MININT” lo abordaron cuando ya se iba de la tienda, escribió en Facebook, luego de que la delegada de esa circunscripción lo denunciara, pues según el propio opositor ella sabe que él es un caso controlado por la Contra Inteligencia.

Los agentes le pidieron identificación y lo acusaron de tirarle fotos a la policía, pero Madrazo Luna asegura que les explicó que días atrás tuvo problema con esa delegada. “Le expliqué que mi objetivo no era la policía sino la delegada”.

El opositor cubano dijo que la mujer, llamada Margarita, tendría “una piña de gente que forma parte del rejuego en la cola donde ella vive”.

Margarita se sintió cuestionada cuando él le dijo que la tienda no abrió en su horario —reza la denuncia—y que luego de que un camión con productos cárnicos llegara a la tienda se detuvo la venta dos horas, en las cuales no se le vendió a la población. Incluso cerraron la tienda antes de tiempo, dijo.

“Me detuvieron., me llevaron a Zapata y C directo al calabozo. No se personó nadie de la Seguridad, y al Oficial de Guardia a las 2:00 p.m. le dieron la orden de soltarme bajo una advertencia que no firmé”, escribió.

Desde que comenzó la crisis del coronavirus en la Isla la situación de escasez se ha agudizado, así como las aglomeraciones y las largas colas en las tiendas cubanas, con ello varios cubanos han venido denunciando la prohibición de agentes uniformados del régimen y empleados de algunos establecimientos de tomar video y hacer fotos de lo que se vive en esos lugares.