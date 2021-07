MIAMI, Estados Unidos. — La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) denunció este jueves la detención del Ramón Zamora Rodríguez, uno de los miembros de esa organización.

El sindicalista fue arrestado en la provincia de Holguín por agentes de la policía política, según aseguraron a la ASIC sus propios familiares.

“Familiares del sindicalista Ramón Zamora Rodríguez denuncian desde Holguín el arresto hace unos instantes en su casa por la policía política secreta. Se desconoce a dónde lo llevaron”, señaló la ASIC en su cuenta de Twitter.

Médico de profesión, Zamora Rodríguez posee una larga trayectoria denunciando irregularidades dentro del sistema de salud pública en la provincia de Holguín, donde reside.

El pasado año fue perseguido por la Seguridad del Estado de Cuba tras difundir a través de las redes sociales un evento local de rabia humana reportado en el municipio de Mayarí que había sido ocultado por la prensa oficialista.

El activista ha sido detenido en varias ocasiones. A raíz de su denuncia en 2020, fue amenazado con la aplicación del Decreto-Ley 370, una de las normativas implementadas por el régimen castrista para limitar la libertad de expresión de los cubanos en Internet.

“Los oficiales me llevaron para una oficina donde cuestionaron mis publicaciones en Facebook, entre ellas, la relacionada con lo ocurrido en el municipio de Mayarí… me dijeron que si sigo con ese tipo de acciones van a convocar a mis vecinos para que me realicen un acto de repudio”, dijo el galeno”, dijo Zamora Rodríguez a Radio Televisión Martí en aquella ocasión.

Entonces, el galeno también fue amenazado con ser llevado a prisión por, supuestamente, “difamar de los héroes de la revolución”.

La denuncia realizada el pasado año provocó que la propia policía política borrara hackeara la cuenta de Facebook del activista, la cual fue utilizada para lanzar insultos contra el opositor cubano Guillermo Fariñas.

