Arrestado por exigir comida y atención médica para su hija

GRANMA, Cuba.- Cansado de solicitar infructuosamente asistencia médica para su hija de un año de edad, Yunior Berges González decidió este martes, cartel en mano, ir a exigir los derechos de la menor ante las autoridades del Gobierno Municipal de Bayamo, capital de la oriental provincia Granma.

Como resultado de su reclamación, fue expulsado de la sede del Gobierno y detenido por fuerzas policiales.

A las diez de la mañana, atravesando el Parque Central con un cartel delante pecho, llegó Yunior al mencionado local. “Mi bebé necesita atención médica y alimentación”, decía el mensaje con letras rojas. Una vez dentro del edificio fue conducido a una oficina.

Momentos después, una decena de policías acordonó la sede de Gobierno. A pocos minutos un auto policial llegó para efectuar la detención de Yunior.

A esa misma hora, Yisely Vinajera Hernández, madre de la niña, batallaba en el Hospital Infantil bayamés “Luis Ángel Milanés”, intentando lograr el ingreso médico de la bebé.

Según la historia clínica de su hija, Yania Gema Berges Vinajera, la bebé nunca fue lactante por provenir de padres con VIH. Entre otros padecimientos, sufre de anemia e infección urinaria y vaginal por Escherichia coli, así como enfermedad diarreica aguda, clínicamente agravada por mala alimentación, intolerancia a la lactosa, déficit enzimático e inmunodeficiencia transitoria lactante.

Tratando de corregir sus padecimientos, la menor ha sufrido 12 ingresos médicos, innumerables exámenes, análisis y ha estado sometida a varios tratamientos.

Actualmente es alimentada con Prolacsin (leche de soya), que “estuvo en falta en la provincia desde julio hasta octubre, supuestamente por falta de etiquetas”, dice la madre de la niña. El alimento estuvo disponible luego por dos meses, pero “ahora está en falta de nuevo y para colmo, cuando llega, no reponen el producto atrasado”.

El Prolacsin es un producto dietético elaborado en Bayamo y a pesar de la habitual carencia normada, su abastecimiento es constante en las tiendas en divisa.

“Uno queda obligado a comprarlo con divisa (CUC), pero lo único que cambia es el precio y la etiqueta”, había referido Yunior anteriormente, mostrando sendos paquetes del alimento, uno asignado por la dieta médica y otro comprado en la red comercial.

Su casa, está ubicada en Aeropuerto Viejo, comunidad en proceso de urbanización que dista unos 5 Km del hospital infantil y que aún tiene calles de tierra que se vuelven prácticamente intransitables con las lluvias. La zona no cuenta con servicios de transporte urbano en horario nocturno.

“Llevamos varios días consecutivos trayéndola al hospital con vómitos y diarreas sanguinolentas. Ya estamos cansados de traerla noche tras noche y que no reciba la atención médica especializada que requiere. La traemos, le ponen una vacuna o le dan algún medicamento y problema resuelto. La realidad es que tenemos la niña en la casa, enferma y sin alimento. No la han querido ingresar porque no les da la gana y entonces cuando te cansas y reclamas, mandan a buscar la policía para meterte miedo y callarte la boca”.

Según Yisely, Yunior le había manifestado con enfado antes de salir a reclamar con el cartel: “Hoy la ingresan a ella o me meten preso a mí”.

Hasta la tarde de este martes se desconocía el paradero de Yunior.