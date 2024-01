MIAMI, Estados Unidos. — El lanzador cubano Aroldis Chapman llegó a un acuerdo con los Piratas de Pittsburgh para la próxima temporada de Grandes Ligas, informó este lunes el periodista Francys Romero.

El siete veces All-Star y dos veces ganador de la Serie Mundial recibirá 10,5 millones de dólares por sus servicios.

“El relevista cubano Aroldis Chapman y los Piratas de Pittsburgh están en un acuerdo por un año, según fuentes. El contrato es de un año por $10.5 millones”, escribió Romero en su cuenta de Facebook.

La noticia también fue confirmada por la agencia The Associated Press (AP). No obstante, una fuente familiarizada con el acuerdo dijo al medio estadounidense que el mismo estaba pendiente a la revisión física.

Chapman, que cumplirá 36 años en febrero, llegará a la franquicia de Pensilvania para ocupar el rol de preparador, una función que ya ha desempeñado en las últimas dos temporadas.

Tras un último año irregular con los Yanquis de Nueva York, el zurdo cubano regresó a un buen nivel en 2022 y conquistó la Serie Mundial con los Rangers de Texas.

Chapman inició la temporada con los Reales de Kansas City y fue traspasado en verano a los Rangers. En 61 apariciones con ambas franquicias, el holguinero tuvo marca de 6-5 con efectividad de 3.09 y seis salvamentos. En postemporada, el cubano apareció en nueve juegos, permitiendo dos carreras en ocho entradas.

Los Piratas de Pittsburgh compiten en la División Central de la Liga Nacional, una de las más débiles de la Grandes Ligas. La llave fue dominada en 2023 por los Cerveceros de Milwaukee. Los Piratas, con victorias y 76 y 86 derrotas, ocuparon la cuarta posición.

El pasado año, la franquicia de Pensilvania utilizó al derecho Colin Holderman y al zurdo Ryan Borucki como preparadores. La llegada de Chapman ofrecerá a los Piratas más opciones en su pitcheo de segunda línea y potencialmente una moneda de cambio en la fecha límite.

