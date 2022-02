MADRID, España.- El récord del lanzamiento más rápido medido en Grandes Ligas (106.9 Mph) corresponde al pitcher cubano Aroldis Chapman, que además es el lanzador de Cuba con más juegos salvados y a quien nos referimos hoy como parte de nuestros homenajes en el Mes de la Historia Negra.

El holguinero, de 33 años y cerrador durante 7 temporadas con el equipo soñado por muchos peloteros, los Yankees de Nueva York, cuenta con un promedio de carreras limpias de 2.18 y 845 ponches.

Champan, quien siempre había querido probarse en el deporte profesional, abandonó la selección de Cuba en el Torneo de Rotterdam (Holanda) en el año 2009, cuando se proyectaba como gran promesa del béisbol nacional.

Apodado “el misil cubano” por su potencia en el brazo, en la temporada de 2010, que había comenzado jugando en Triple A con los Louisville Bats, firmó un contrato por seis años con los Cincinnati Reds, equipo con el que debutaría en Grandes Ligas, en agosto de ese año contra los Brewers. En su segundo partido con los Cincinnati Reds lanzó una recta de 103.9 mph.

Con este equipo alcanzó, en 2011, el récord de lanzamiento más rápido en MLB, frente a los Pittsburgh Pirates.

En el 2015, fichó por los Yankees de Nueva York que lo cedieron una temporada, al año siguiente, a los Cachorros de Chicago. Desde su regreso y hasta la actualidad ha continuando acumulando éxitos con los Yankees.

En la temporada 2019 salió elegido el mejor relevista de Grandes Ligas y fue ubicado como segundo cerrador en el equipo ideal de la última década (2010-19).

Sobre la posibilidad de volver a jugar por Cuba, Chapman ha dejado claro que no es para nada su intención.

En una entrevista con el medio especializado en béisbol Swing Completo, explicó que estuvo ocho o nueve años sin poder ir a Cuba. Sin poder visitar a su familia.

“Esa gente en Cuba nunca ha reconocido lo que yo he hecho en Grandes Ligas, ni el pitcher que yo soy ahora mismo. Nunca han puesto un juego mío por la televisión cubana, ni de otros de mis compañeros que brillan aquí (en Estados Unidos)”, dijo el estelar lanzador.

“Yo lo siento mucho por todos los seguidores que tenemos, por todos los que les gusta el béisbol, por todos los seguidores de la pelota, por los que están en Cuba también. Yo lo siento por todos ellos. Hasta mi familia quiere que yo vuelva a un equipo Cuba, si me lo permiten… pero no, yo no voy de nuevo, no puedo hacerlo y no lo haré”, afirmó convencido.

