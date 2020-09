Arnaldo Rodríguez a los cubanos: “No sientan pudor de mostrar al Che”

MIAMI, Estados Unidos. – El músico cubano Arnaldo Rodríguez, director de la agrupación El Talismán, salió este jueves en defensa del régimen cubano y de los artistas de la Isla que han sido criticados por sectores del exilio.

En primera instancia, el cantante arremetió contra medios independientes de la Isla por hacerse eco de sus reiteradas muestras de apoyo al castrismo.

Según Arnaldo, las páginas que “se presentan como medios de noticias… han manipulado, tergiversado y descontextualizado” algunas de sus publicaciones. El artista también calificó de “flagrante violación” el “uso de fotos e imágenes sin permiso, divulgación de textos de forma no autorizada, entre otras ilegalidades reconocidas en leyes federales de todo el mundo”.

Rodríguez se mostró sorprendido de que sus publicaciones en redes sociales se hayan “convertido en noticia” y aseguró que los medios utilizan una fórmula “infantil” y “macabra” para atraer a las audiencias.

“Buscan una foto tuya con perfil incómodo, que te veas gordo y feo. Extraen alguna frase de tus posts, que saben puede molestar a las hienas. Y finalmente la publican como si le hubieras concedido una entrevista a estos ‘periodistas’”.

El músico señaló en su perfil de Facebook que “hay mucha insistencia en deslegitimar lo que pasa en Cuba” por situaciones que, en su opinión, “ocurren normalmente o se viven en cualquier país”. El objetivo, asegura Arnaldo, es que “te sientas como un infeliz miserable lleno de frustraciones”.

“Si te entregan un reconocimiento, merecido por el esfuerzo y resultado de tu trabajo pues lo tildan de ‘compromiso con el régimen’. Si apresan a alguna persona en un negocio ilegal, ‘es la represión del gobierno’. Y aquí todo el mundo sabe bien lo que pasa en USA o Europa si te atreves a montar una fábrica ilegal de alimentos”.

El líder de El Talismán denunció además la “persecución” contra artistas, líderes de opinión y resto de personas “que no se prestan al juego” de aquellos que incitan “al odio y a la violencia”.

“Les digo a mis coetáneos sean artistas o no: aunque a algunos les importe un carajo el comunismo y la política, no teman lucir la bandera de Cuba en un pulóver. No sientan pudor de mostrar al Che. No se callen. No regalen su silencio. No se dejen vencer. ¡Los cubanos nunca fuimos cobardes!”, culminó.

La reacción de Arnaldo Rodríguez se produce en medio de la polémica que ha involucrado al músico Alexander Abreu y a otros artistas de la Isla, acusados por sectores del exilio de callar ante la represión desplegada por el régimen de la Isla contra la población.