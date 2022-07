MADRID, España.- El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola se declaró en huelga de hambre y sed este lunes frente al Palacio Wilson, sede de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, para reclamar la intervención de la entidad ante la reciente prohibición del régimen de Cuba de entrar a la Isla a su hermana, la activista Omara Ruiz Urquiola.

Antes de comenzar la huelga, el biólogo presentó ante la ONU un documento con una serie de demandas relacionadas fundamentalmente con la situación de Omara Ruiz Urquiola, quien había viajado a Estados Unidos para recibir un tratamiento contra el cáncer.

La integrante de la resistencia madrileña, Beluka Calderón, amiga personal de Ariel Ruiz Urquiola, en declaraciones a CubaNet destacó que “Ariel tomó esta decisión de plantarse porque no conoce otra manera de poder hacer reaccionar a Naciones Unidas, que para eso está, para atender a los ciudadanos de todo el mundo y velar por que se cumpla el respeto a los derechos humanos, que con él no se ha cumplido”.

Calderón recordó que hace dos años Ariel Ruiz Urquiola “se plantó ante la ONU para que atendieran su denuncia relacionada con el virus del VIH, que le fue inoculado por el régimen”.

“Michelle Bachelet pasaba por el lugar donde estaba en huelga y ni siquiera le dirigía la palabra. A los cinco días lo dejaron hablar y le dieron 90 segundos para explicar su caso. Tenía a un representante de la dictadura cubana que lo interrumpía constantemente”, agregó.

“Dos años después aún no ha recibido esa respuesta y esto, junto a la situación de su hermana, es la razón por la que está en huelga. Quiere hacer ver al mundo entero que su hermana está en todo su derecho de regresar. No tiene estatus legal en Estados Unidos. La ONU y las instituciones europeas que no le presten atención a Ariel serán tan responsables de su muerte como la dictadura cubana”, dijo a este medio Beluka Calderón.

El doctor Emilio Arteaga Pérez, del gremio Médico Cubano Libre, quien se ha mantenido atendiendo al biólogo por su estado de salud, señaló el peligro que representa esta huelga para su vida.

Arteaga destacó además que el activista se encuentra en perfecto estado de salud mental, previendo que el régimen cubano alegue lo contrario para desacreditarlo.

