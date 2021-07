MIAMI, Estados Unidos.- El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola envió un mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel este miércoles 28 de julio a través de su perfil de la red social de Facebook en el que lo llamó asesino, y lo equiparó, junto a la familia Castro, al Capitán General español Valeriano Weyler, por estar llevando al pueblo de Cuba a una nueva “reconcentración”.

“No creo que se les pueda dar clases de historia a asesinos y genocidas como tú, pero te voy a poner una comparación. Te estás comportando como Valeriano Weyler, por lo que estás haciendo con el pueblo de Cuba”, dijo Ruiz Urquiola en la directa, de poco más de ocho minutos.

“Estás reconcentrado a ese pueblo que ya venía concentrado desde 1959. Estás estableciendo tus trochas como ese general para impedir el avance del ejército libertador. Tus trochas son las propias fronteras del país, por las que dejaste pasar, por cierto, el coronavirus y todas sus variantes, de lo cual eres el responsable”, denunció.

El opositor declaró que los gobernantes cubanos están usando el pretexto del coronavirus “como una herramienta para reconcentrar al pueblo de Cuba en las provincias y mantenerlos incomunicados, y poder así aislar a los manifestantes”, esto, sumado a la falta de medicamentos, los aislamientos domiciliarios y la militarización de las calles son, a decir de Ruiz Urquiola, medidas semejantes a las que tomó en su momento Weyler.

“Eres el responsable de que Cuba no tenga cabezas de ganado ni pueda abastecerse de alimentos, como mismo hizo Weyler durante la reconcentración”, agregó.

“Tú, que eres el heredero de la familia Castro -de esa mafia-; ustedes prohibieron al campesino la autonomía alimentaria, porque sabían que, de serlo, lo sería también la población cubana, libre e independiente, con comida para sostenerse y luchar por su libertad. De ahí las leyes absurdas que acabaron con la ganadería”.

El científico, crítico acérrimo del castrismo, y quien ha sufrido en carne propia la represión del régimen, criminalizó el actuar de la cúpula gobernante. “Ahora no sabemos las cifras reales de los que están muriendo por COVID-19, o por hambruna. Pero sabemos que están muriendo amigos, familiares, allegados. Ustedes no van a escapar de la justicia”, afirmó, y advirtió, directamente al gobernante: “algún día daremos contigo y con la familia Castro. Nosotros no vamos a parar, ni a cejar. Seremos muchos más y habrá más iniciativas. Tu reconcentración no va a funcionar. Seguirán las manifestaciones en todas las ciudades y plazas”.

“Ya es tarde Díaz-Canel. No te puedo decir que dimitas, porque ya es tarde. Huye cobarde, que a los que han hecho lo que tú, lo único que les queda es huir. Tú y la familia Castro, como buenos españoles, han continuado aferrados al trono. Y para ello -como Weyler-, han aislado al pueblo y los tienen sin accesos a alimentos y medicamentos. Y no dejan que los cubanos emigrados hagan llegar esto a sus compatriotas en Cuba. Porque saben que débiles, sin medicamentos ni alimentos, los cubanos son presa fácil para ustedes y piensan que así pueden agotar sus manifestaciones y protestas pidiendo libertad”.

Sin embargo, agregó, “ni tus trochas, reconcentraciones o control sobre alimentos y medicinas van a impedir, como otrora, la independencia y la libertad de Cuba. Ahora es libertad y democracia”.

“Tocaremos las puertas de todas las conciencias. Seguiremos luchando y lo vamos a lograr. Cuba será libre, Miguel Díaz-Canel. Tu crimen ya es voz pópuli en los gobiernos democráticos”, sentenció.

