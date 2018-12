MIAMI, Estados Unidos.- El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola aseguró desconocer el objetivo de la nueva citación para una comparecencia ante el Tribunal Municipal de Viñales este 20 de diciembre, cuando antes lo habían remitido al Tribunal de Playa, en La Habana. El biólogo y activista teme que las autoridades estén buscando “una confrontación”.

El científico cubano fue citado ante el Tribunal Municipal de Viñales, provincia de Pinar del Río, mañana jueves 20 de diciembre, y la citación fue emitida y firmada por un juez de ejecución.

Según el propio Ruiz Urquiola, “la citación la llevaron a mi casa…” no obstante, aseguró que después de haberla firmado “…en el anverso les expuse que no me presentaría ante ellos porque son unos violadores de los derechos humanos”, aseguró a Cubanet.

Citación del Tribunal Municipal de Viñales, y respuesta de Ariel Ruiz Urquiola. Fotos del autor

“En todo caso yo había sido asistido por el Tribunal Provincial de Pinar del Río y por el Tribunal de Playa donde se estaba dando seguimiento al proceso, proceso este que se encontraba en una apelación aceptada en el tribunal Supremo Popular”, y la abogada era la vía que ellos tenían para a Ariel.

El documento no especifica el motivo de la citación, por lo que Ruiz Urquiola dijo que no se presentará ante la institución jurídica.

“Yo no voy a ir al mismo lugar que me juzgó, prevaricando y abusando de todo tipo de poder, como se lo puse (por escrito) en la misma citación”, señaló.

De no personarse ante el tribunal el día indicado, Ruiz Urquiola estaría incurriendo, según el documento, en una indisciplina grave, por lo que le sería retirada la licencia extrapenal bajo la cual permanece en libertad. Pero el científico dijo no temer las consecuencias porque considera que “la licencia extrapenal es falsa en su totalidad”.