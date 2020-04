Argentina revela cuánto ganarían los médicos cubanos de llegar al país

MIAMI, Estados Unidos.- El Gobierno de Argentina anunció este lunes que el Ministerio de Salud de la Nación está procesando la autorización para que 200 médicos cubanos aterricen en Buenos Aires y se unan a la lucha de ese país contra la COVID-19.

Sin embargo, de acuerdo a la información, publicada por iProfesional, las sociedades médicas y diversos sectores de la sociedad argentina han rechazado contundentemente esa posibilidad.

Y aunque aún no se sabe a ciencia cierta si los profesionales de la salud cubanos llegarán a tierras argentinas, si lo hacen ya el gobierno dio a conocer cuánto será su sueldo: 51 000 pesos argentinos mensuales, por unas 36 horas de trabajo semanales, lo que equivale a 769.91 dólares, al cambio de esta semana.

Según iProfesional, a pesar de que el gobierno argentino hizo pública la cifra no se conoce cuánto en realidad llegará a manos de los médicos cubanos, pues ya es conocido, a nivel internacional, que el régimen de La Habana se queda con un porciento del salario que devengan sus profesionales en las llamadas “misiones médicas”.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, se reunió con representantes de colegios de los profesionales de la salud— reza la nota—, a donde estos últimos llevaron un listado de más de 170 médicos extranjeros que residen en Argentina y tienen sus títulos de reválida en el Ministerio de Educación en trámite.

Dichos médicos, bolivianos, colombianos, peruanos, chilenos y venezolanos, “esperan ocupar primero el lugar de los cubanos, que figuran como plan del Ministerio de Salud de la nación y de la provincia para el caso que no alcancen los que estén disponibles de haber un pico de contagios de coronavirus”.

Por su parte, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, distrito 1, afirmó estar en total desacuerdo con la posible llegada de médicos cubanos y argumentaron que de tomarse esa decisión se puede poner en riesgo la “calidad de atención médica a la población bonaerense”.

El Ministerio de Salud bonaerense aseguró al medio de prensa argentino que “la provincia no necesita médicos en estos momentos”, no obstante, los responsables del colegio de médicos no dejaron de mostrar su inconformidad y emitiron un comunicado que enviaron “al gobernador Axel Kiciloff, al ministro de Salud Daniel Gollán, a los presidentes de las cámaras de diputados y senadores de la Legislatura provincial y al Defensor del Pueblo”, reza la nota.

En el texto aseguraron que “realizarán todas las acciones administrativas y legales” para evitar que la llegada de los cubanos suceda sin reválida en las universidades nacionales.

Según el régimen cubano, ya son cerca de 1200 los profesionales de la salud de la Isla enviados a una veintena de países desde que comenzó la crisis internacional del nuevo coronavirus.