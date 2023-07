MADRID, España.- La organización Conexión de Artistas en Riesgo (ARC, por sus siglas en inglés) publicó este 11 de julio un informe donde expone cómo tras las protestas pacíficas del 11J “el panorama artístico y cultural en Cuba se ha visto drásticamente socavado”, debido a la represión.

“Esta represión de la disidencia se tradujo en la detención de casi 50 artistas tras las protestas. De ellos, al menos 10 permanecen detenidos, mientras que otros 13 fueron obligados a exiliarse”, detalló ARC al conmemorarse el segundo aniversario de las históricas manifestaciones.

En el informe “Método Cuba” Conexión de Artistas en Riesgo recogió testimonios de 17 artistas exiliados, víctimas de la represión por parte del Gobierno cubano; entre ellos: Katherine Bisquet, Hamlet Lavastida, Solveig Font, Tania Bruguera, Esteban Rodríguez y Denis Solís.

El texto, explica ARC, “subraya la represión sistemática a la que se enfrentan estos artistas debido a su expresión creativa y destaca las historias individuales de los artistas que abandonaron la Isla, así como los desafíos que les presenta hoy el exilio”.

