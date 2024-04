SAN LUIS POTOSÍ, México.- Amor vertical, Chamaco, Baraguá, La vida es silvar, Soy Cuba, Vuelo 134, La muerte de un burócrata,Tulipa, Lucía, La primera carga al machete, Leyenda, la lista podría seguir e incluir más de una treintena de filmes en los que Aramís Delgado, que este jueves 25 de abril está de cumpleaños, ha hecho gala de su versatilidad como actor.

En 2023 fue reconocido con el Premio Nacional de Teatro, pero su premio verdadero ha sido quizás trascender como uno de los grandes actores que ha pasado por el cine, la radio, la televisión y el teatro cubanos.

Nacido en La Habana el 25 de abril de 1942, su carrera artística comenzó en grupos de aficionados de las Brigadas Juveniles y del MINFAR hasta que en 1962 ingresó, como profesional, al grupo teatral Rita Montaner.

Años más tarde, en 1968 se incorporó al grupo Los Doce y, en 1969, al Teatro Estudio donde permaneció hasta 1983, año en que se incorporó al Buscón.

Desde 1963 y hasta la actualidad forma parte de la Agencia de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura. Se formó con personalidades cubanas como Adela Escartín, Vicente y Raquel Revuelta, J. Valencia y José Antonio Rodríguez.

En su exitosa carrera como actor de teatro ha interpretado más de 80 obras de lo mejor del teatro cubano y universal, dirigidas por las más prestigiosas personalidades del teatro en la Isla.

“Me encanta la televisión y el cine, pero el teatro es mi vida, desde niño, y es como volver a ser joven con este reconocimiento”, dijo en una ocasión.

La televisión lo ha convertido en un actor bastante popular y admirado por sus notables actuaciones en telenovelas como Magdalena, Entre mamparas, Si me pudieras querer y Las huérfanas de la Obrapía.

Su presencia en el cine cubano es notable desde 1964, cuando actúa en la película Soy Cuba, coproducción cubano-soviética dirigida por Mijail Kalatazov.

“La actuación es mi vida. Sin ella, no tendría nada. Estoy feliz, aunque me queden personajes por hacer. Hasta que me muera, voy a dar lo mejor de mí. ¡Aquí me tienen!”, expresó al recibir el Premio Nacional de Teatro 2023.

Se ha probado en todos los géneros e incluso en la comedia, aunque en este sea menos conocido. Trabajó con Héctor Quintero en varias obras con tintes humorísticos, como La última carta de la baraja, en la que compartí con Edwin Fernández y Alicia Bustamante.

“Aprendí muchísimo de esta experiencia y siento que puedo hacer comedia, aunque no me siento comediante. Puedo desarrollar un personaje dentro de un programa humorístico, aunque mi fuerte es el drama”, respondió en una entrevista este año.

Reconocido como uno de los principales actores cubanos, sus colegas del medio no dejan de admitir que “ha sido un ejemplo de actor generoso y paradigmático. Gracias al jurado que hace justicia con el reclamo de muchos artistas y el público en general que agradecido aplaude cada muestra de su talento”, como escribió Héctor Noas el pasado año en ocasión del Premio Nacional de Teatro.

