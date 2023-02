MIAMI, Estados Unidos. — El pasado 10 de febrero el béisbol cubano se despidió del legendario lanzador Tomás Aquino Abreu Águila (Aquino Abreu), quien falleció en la provincia de Villa Clara a los 86 años de edad.

Abreu no solo es considerado uno de los mejores lanzadores que ha dado la isla, sino que también es dueño de un récord casi imposible de superar: el de haber propinado dos juegos de no hit no run de forma consecutiva.

Sus grandes hazañas como lanzador se produjeron en enero de 1966, mientras vestía el uniforme de Azucareros. El 16 de enero de ese año dejó sin hits ni carreras al elenco de Occidentales en choque efectuado en el estadio Augusto César Sandino, de la ciudad de Santa Clara. Nueve días más tarde, en el Latinoamericano, aplicó la misma receta a Industriales.

Aquino Abreu debutó en la I Serie Nacional de Béisbol con el equipo Azucareros y estuvo en las preselecciones nacionales desde 1962 hasta 1970, integrando el equipo Cuba de béisbol en varias ocasiones: IX Juegos Centroamericanos de Kingston (1962); IV Juegos Panamericanos de Sao Pablo (1963), X Juegos Centroamericanos de San Juan, Puerto Rico (1966).

Una de sus mejores actuaciones internacionales la firmó en los Panamericanos jugados en Brasil, donde fue líder en promedio de carreras limpias con 0,50 de efectividad y balance de dos victorias sin derrotas.

En una época donde los pitchers lanzaban mucho más que hoy, Abreu llegó a trabajar 19 entradas y un tercio el 28 de diciembre de 1965 en un juego que se extendió hasta los 20 innings.

El estelar serpentinero fue seleccionado entre 10 mejores atletas de Cuba en el año 1966 .

En la VIII Serie Nacional de Béisbol (1968) fue líder de los pitchers con 10 y 1 y 1.09 de promedio de carreras limpias. Ya en 1975 entra en el selecto grupo de los lanzadores que habían alcanzado la barrera de las 1000 entradas en Series Nacionales.

Aquino Abreu murió en el Hospital Provincial Clínico-Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, donde se encontraba ingresado desde el 29 de enero.