MIAMI, Estados Unidos. – Mariana Calzado Fonseca, la madre de Freidel Ramírez Calzado, un albañil de La Güinera condenado a 12 años de privación de libertad por haber participado en las manifestaciones antigubernamentales del 12 de julio de 2021, reclamó la liberación de su hijo y del resto de los presos políticos cubanos en una entrevista concedida a CubaNet este martes.

“Él no hizo ninguna contrarrevolución, él lo que estaba es en todo su derecho”, dice Mariana. “Al verme dando gritos y llorando porque no tenía nada que comer, él se puso muy mal y fue hasta allá [el punto donde estaba ocurriendo la protesta, en La Güinera] también. Eso fue todo lo que pasó. Y entonces le pidieron 25 años. ¿Por qué? ¿Por qué, si él no hizo nada del otro mundo para que le pidan esa cantidad de años?”, se pregunta la entrevistada.

Aunque su petición fiscal fue de 25 años, Freidel Ramírez Calzado fue finalmente condenado a 12 años de cárcel.

“Desde que mi hijo está en prisión yo no vivo”, lamenta su madre. “Aquí estamos nosotros luchando, sufriendo, por ese niño y por lo demás también, porque ellos [las autoridades del régimen] tienen que darse cuenta que son demasiados años para esos niños”.

“Yo voy a pedir su libertad hasta el fin del mundo”, asegura.

Mariana apunta que su hijo, de 40 años, no tenía ningún antecedente penal. “Él nunca había ido a la Policía ni tenía una multa”, apunta.

Para la entrevistada, las autoridades del régimen tienen “que analizar la razones de por qué los niños hicieron eso. No fue embullo ni nada de eso. Fue la necesidad tan grande. Cuando sucedió esto enseguida vinieron a arreglar La Güinera (…). ¡Por qué no lo hicieron antes?”, se preguntó.

Mientras el 11 de julio de 2021 (11J) unas 60 localidades se unieron a las mayores manifestaciones antigubernamentales desde el triunfo de la Revolución Cubana, el barrio de La Güinera salió a las calles el 12 de julio, bajo un fuerte operativo policial.

Justo en esa área, se reportó el asesinato del manifestante Diubis Laurencio Tejeda, quien fue baleado por la espalda por un policía.

