MIAMI, Estados Unidos. – Al menos siete periodistas fueron víctimas de la represión del régimen cubano durante el pasado mes de agosto, señala un informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) publicado este viernes.

Entre los reporteros que fueron interrogados o detenidos por las autoridades estuvieron Enrique Díaz, de CubaNet; Juan González Febles, del blog Primavera Digital; Ileana Hernández, de Cibercuba; Pedro Acosta Peña, de Diario de Cuba; Esteban Lazo Rodríguez, de ADN Cuba; Iván Hernández Carrillo, FreeLancer; y Yunier Gutiérrez Vázquez, de la revista digital La Hora de Cuba.

La organización señala que pueden existir otros casos no documentados, ya que los periodistas independientes “se enfrentan constantemente a actos intimidatorios, persecución, acoso y violaciones del Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

La Asociación Pro Libertad de Prensa destaca además que una de las modalidades más empleadas por los órganos represivos son las detenciones sin orden de arresto.

“Los agentes no les comunican que tienen derecho a ser atendido por un facultativo médico. No se les informa que tienen derecho a impugnar la legalidad de la detención. No se les informa tienen derecho a informar a un abogado sobre la detención. No se le informa que tiene el derecho a no declarar”.

El reporte también aborda la liberación del abogado y periodista de CubaNet Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien salió de prisión el pasado 4 de septiembre tras cumplir un año de privación de libertad.

“El periodista fue excarcelado en pésimo estado físico, muestra del trato inhumano que el régimen de Cuba da a personas que no comulgan con su política y no aceptan su ideología”.

La Asociación Pro Libertad de Prensa recuerda que “en Cuba el Partido Comunista es propietario de todos los medios de comunicación”, lo que constituye un freno a la libertad de prensa y expresión.

También subraya “que es el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista quien regula toda la actividad de la prensa, de ahí la imposibilidad del derecho público de opinión”.