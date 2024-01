MIAMI, Estados Unidos. – El cuerpo del cubano residente en Estados Unidos Yorjelguis Bolaño Fernández, de 41 años, fue hallado este miércoles, confirmaron a CubaNet una persona allegada al caso y un familiar del hombre, cuya desaparición fue denunciada el martes 9 de enero.

Aylen Fundora, amiga de la víctima, indicó a este medio que Bolaño Fernández, presuntamente, había sido asesinado para robarle.Otra fuente especificó que el cadáver fue hallado cerca del Instituto de Ciencia Animal, en San José de las Lajas.

En días pasados su auto fue encontrado desmantelado y con huellas de sangre. Una familiar de la víctima corroboró a este medio que entre los presuntos asesinos, hay personas que conocían a Bolaño y en las que él confiaba.

Bolaño Fernández se encontraba de visita en el municipio de Madruga, provincia de Mayabeque. El hombre fue visto por última vez el pasado domingo 7 de enero a las 11:00 de la noche. La información fue difundida en redes sociales por su pareja, Saray Calvo Marrero.

“Desde el domingo [7 de enero] no sabemos nada y su teléfono está incomunicado. Estamos desesperados. Por favor, si alguien sabe o lo ha visto, que no los comunique. No podemos más con esta espera. Diosito pon su mano y protégelo”, escribió la joven en su cuenta de Facebook.

La propia Calvo Marrero ofreció una recompensa de 3.000 dólares por el rescate de Bolaño Fernández.

“Esto ya rebasa los límites. No aguantamos tanta desesperación. Lo queremos a él, no importa lo demás, solo a él. Tengan piedad de nosotros”, suplicó la mujer en su publicación.

En ese momento, CubaNet también contactó con Aylen Fundora, quien confirmó que su amigo había sido visto por última vez alrededor de las 11:40 p.m. del domingo 7 de enero.

“El salió de su casa rubo a un kiosco particular que tiene, en el cual fue visto por última vez a las 11:40 de la noche, más o menos, que fue cuando vieron salir la máquina”, dijo la mujer en referencia al automóvil en que se movía Bolaño Fernández, un vehículo Chevrolet antiguo de color azul con matrícula P194951.

“Su móvil se apagó en San José de las Lajas y unas cámaras de seguridad vieron la máquina pasar por San José. No se sabe nada de él desde ese entonces”, confesó la mujer a este diario.

Yorjelguis Bolaño Fernández era padre de tres hijos (un varón y dos hembras; la más pequeña de cuatro años).

