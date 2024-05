MADRID, España.- El dictador cubano Miguel Díaz-Canel anunció este jueves que el país experimentará cortes eléctricos “prolongados” hasta junio debido a los trabajos de mantenimiento en el sistema energético. Esta medida, según las autoridades, busca reducir las interrupciones durante los meses de julio y agosto, cuando el consumo es mayor.

“Vamos a tener mantenimientos prolongados hasta el mes de junio para lograr minimizar la molestia de los apagones en el verano, sobre todo en los meses de julio y agosto”, dijo Díaz-Canel en el sexto episodio de su podcast “Desde la Presidencia”. El mandatario dejó claro que no se puede garantizar la ausencia total de apagones: “No podemos comprometernos a que no haya apagones. Debido a las condiciones actuales del sistema, ese compromiso no es posible ahora”, reseñó Cubadebate.

Díaz-Canel reconoció que los cortes eléctricos son “uno de los temas que tiene más impacto en la vida” de los cubanos, subrayando que “no hay apagones provocados para molestar a nadie”, pero la realidad es que las constantes interrupciones en el suministro eléctrico por largas horas siguen siendo un problema grave para la población.

El ingeniero Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica (UNE), explicó que no se han podido realizar los mantenimientos necesarios a las unidades termoeléctricas, que son la base del sistema —nada nuevo para los cubanos. “Hoy tenemos 16 unidades: una, la Felton 2, está en avería permanente, y las otras 15, excepto una, están fuera del ciclo de mantenimiento. Las termoeléctricas no tienen la disponibilidad requerida; y la generación distribuida tampoco. Y no solo es en la generación, también hay problemas en las redes”, detalló.

López Valdés recomendó a la población “la racionalidad en el uso de los equipos electrodomésticos y el uso eficiente de estos, sobre todo eso, el uso eficiente”, a un pueblo que ya vive en condiciones de racionamiento en la mayoría de aspectos de su vida diaria.

El directivo también mencionó que, además de los problemas de generación y el aumento de la demanda, las altas temperaturas recientes han agravado la situación. “Para esta época estimábamos un incremento de la demanda en 3.5%, y no ha sido así. El Día de las Madres, por ejemplo, la demanda creció un 20% a las 7 a.m.”, comentó. Aunque no se espera un incremento del 20% en julio y agosto, tampoco se prevé que el aumento sea solo del 3.5% inicialmente estimado, sugiriendo que podría ser mayor.

