MIAMI, Estados Unidos. – El director del equipo de Industriales, Rey Vicente Anglada, respaldó a las autoridades del deporte en la Isla luego de que se anunciara la posible ausencia de Cuba en la venidera Serie del Caribe, a celebrarse del 1 al 7 de febrero en San Juan, Puerto Rico.

Las declaraciones de Anglada se produjeron el sábado en un encuentro entre miembros de la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y el equipo de béisbol de la capital.

“Llevamos 61 años que nos ponen obstáculos y nosotros los brincamos, los pasamos y estamos vivos. El deporte está vivo, que es lo principal y lo que necesita nuestro pueblo”, dijo Anglada.

El pasado 31 de diciembre la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó a la FCB que no podría garantizar la presencia del equipo ganador en la 59 Serie Nacional en la Serie del Caribe, aludiendo a supuestas dificultades con el tiempo disponible para tramitar los visados estadounidenses, necesarios para viajar a San Juan.

“Nosotros no vamos a ceder ni un ápice por principios. Queremos participar pero si nos están poniendo obstáculos, por principios si no tenemos que ir, no vamos. Iremos a otros lugares”, señaló el expelotero, que llamó a las autoridades a enfocarse en la actual Serie Nacional.

“Lo primero que hay que respetar es la Serie Nacional, porque nos preparamos para dar espectáculo a nuestro pueblo. Si no vamos a la Serie del Caribe, iremos a otro sitios”, aseguró el manager azul.

Hace varias semanas, Anglada se había mostrado crítico con los federativos de la Isla luego que se recortara el calendario de postemporada para garantizar los trámites para la Serie del Caribe.

Las modificaciones incluyeron la reducción del play off de semifinales, originalmente pactado al mejor de siete juegos.

Tras el anuncio de la muy probable ausencia de Cuba en el evento, el régimen de La Habana aseguró que todo se trataba de una maniobra del gobierno de Estados Unidos.