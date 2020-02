Andy Vázquez se queda en Miami: “no voy a virar más porque tengo miedo”

MIAMI, Estados Unidos.- El humorista cubano Andy Vázquez contó en entrevista a Radio y Televisión Martí que no piensa regresar a Cuba, y que ha sido una dura decisión que ha estado analizando desde que le notificaron en noviembre que no le renovarían el contrato para el programa Vivir del Cuento.

Luego de una reunión con funcionarios que lo “llamaron a contar” el 25 de noviembre de 2019, las cosas sucederían en efecto dominó. El 26 le fue notificada la decisión, y el 27 estaría abordando un avión en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con destino a Miami.

“Nadie lo sabía: a las 10 de la mañana mi mamá llama, preguntándole a mi esposa dónde estaba yo”, luego “la llamé desde aquí de Miami y le dije: ‘Mira, yo estoy en Estados Unidos y lo estoy pensando, pero creo que no voy a regresar, no lo he decidido todavía”, contó a Martí.

Andy Vázquez, que interpretaba al personaje de Facundo en el popular programa humorístico cubano, aseguró además que le dio miedo que lo incluyeran en la lista de “regulados”, como ha hecho el régimen cubano con varios ciudadanos a quienes prohíbe viajar al extranjero, aun cuando no tengan antecedentes penales ni causas pendientes con la ley. “Quizás fue paranoia, quizás… no sé qué fue, pero mi decisión fue esa: abandonar el país”.

El actor contó de su tristeza incluso cuando el avión iba despegando, “miraba a Cuba y me sentí triste porque pensé… no lo tenía bien decidido todavía; después lo decidí aquí, en un tiempito más, pero… algo en mí me decía: ‘No vas a virar más”.

Andy Vázquez tiene a su esposa y una bebé de tres meses en Cuba, algo que según contó fue lo que le demoró en tomar una decisión. La idea de alejarse de otro de sus hijos —tiene dos hijos de sus dos matrimonios anteriores, uno en San Antonio, Texas y otro en Suecia— ponía en duda sus planes. Pero finalmente le dijo a la esposa que no iba a regresar más, “no voy a virar más porque tengo miedo”.

Para el comediante cubano, el verdadero objetivo de los directivos del ICRT y del gobierno no era librarse de él, sino del programa estelar de la televisión cubana.

“No era el propósito separarme a mí de Vivir del Cuento, sino que quizás era como un escarmiento, como un chivo expiatorio. Quizás dijeron: ‘Si sacamos a este, los otros se van a asustar, o no sé, van a aflojar más porque, simplemente Vivir del Cuento toda la vida ha hecho crítica social, y la ha hecho muy bien. […] Estoy seguro de que lo que quieren es tumbar el programa”.