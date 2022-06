MADRID, España.- El actor de Hollywood Andy García y la cantante Gloria Estefan, ambos cubanos radicados en Estados Unidos desde muy pequeños, lamentaron la crisis migratoria en Cuba, acrecentada durante el último año.

“Para mí como cubano es una tristeza ver a ese pueblo sufrir, yo rezo porque algún día se acabe ese régimen. (…) No pueden darle libertad a su pueblo, no les pueden dar de comer y por eso la gente desde hace 60 años está escapándose del país”, dijo García en entrevista con la agencia española de noticias EFE.

Andy García, actor de filmes taquilleros como El Padrino III y Ocean’s Eleven, acusó al Gobierno cubano “de la gran tragedia que daña a Cuba” y se refirió a las carencias económicas que hacen que muchos quieran emigrar a Estados Unidos.

Andy García y Gloria Estefan se encuentran en México presentado la película El padre de la novia, que se estrenará el próximo 16 de junio en la plataforma HBO Max, dirigido por el cineasta mexicano Gary “Gaz” Alazraki.

“Los inmigrantes aportan mucho a Estados Unidos y ese país fue creado por inmigrantes de muchos países. No importa quién seas, tú no eres de ahí si no eres un indio nativo americano. A mí me frustra, pero al mismo tiempo es importante hacer cosas como esta película para mostrar lo que estamos aportando positivamente al país. Esa es mi labor y la de todas las personas que trabajan en las artes”, consideró Estefan.

En abril pasado más de 35 000 cubanos cruzaron la frontera sur de Estados Unidos, mientras que en marzo habían sido 32 000.

La crisis migratoria cubana actual también se refleja por la vía marítima. Desde octubre de 2021 hasta la fecha la Guardia Costera ha deportado a 2 186 balseros cubanos que han intentado llegar a Estados Unidos.

