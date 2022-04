MIAMI, Estados Unidos.- El preso político cubano Andy García Lorenzo, encarcelado desde el 11 de julio de 2021 por participar en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Santa Clara, dijo desde la cárcel que se mantiene comprometido con sus ideas, y agradece el apoyo recibido durante estos meses.

“Yo sigo y seguiré faja’o como gallo de pelea, les agradezco a todos los que me están ayudando con mi caso en especial a mi familia”, dijo García Lorenzo, de acuerdo a una publicación en la red social Twitter de Jonatan López Alonso, su cuñado.

A García Lorenzo, que se encuentra en estos momentos en la prisión de máxima seguridad de Guamajal, en Villa Clara, en condiciones de aislamiento, la Fiscalía le pide siete años de cárcel por manifestarse el 11J. El joven fue juzgado a principios de enero de este año.

El pasado mes de marzo la hermana de García Lorenzo, Roxana García Lorenzo, denunció su condición de aislamiento: “Mi hermano en estos momentos no está en una celda de máxima seguridad, porque no tienen motivos para ello, pero está aislado del resto de los presos. Lo llevo diciendo desde hace meses, pero no tenía detalles de cómo es ese aislamiento”.

Al joven lo vigilan en prisión tres presos comunes que “obviamente, trabajan para la Seguridad del Estado como informantes”, agregó.

Desde que Andy fue apresado su familia no ha cesado de denunciar su caso y culpar al régimen cubano por lo que le sucede al joven, y se han convertido en verdaderos activistas por la libertad de los presos políticos.

Esto ha traído consecuencias a toda la familia, ya que el gobierno ha volcado sus mecanismos de represión sobre ellos, que nunca imaginaron los noveles que el acoso alcanzaría.

También en marzo, Roxana García Lorenzo dijo en entrevista con CubaNet que cuando su familia comenzó a denunciar las arbitrariedades cometidas contra Andy, de 23 años, no esperaba los niveles de represión que ha sufrido.

“No pensábamos que [la represión] fuera a este nivel, pero realmente tomamos una decisión la primera vez que nos detuvieron y fue entrar de lleno, sin parar, a esta lucha y no callarnos hasta el final. La decisión fue enfrentar todo lo que viniera”, dijo Roxana.

