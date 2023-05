MIAMI, Estados Unidos. – El anciano que cayó desmayado en la calle Aguilera de Holguín el pasado 3 de mayo falleció el mismo día, tras llegar al hospital, confirmaron a CubaNet a vecinos y allegados del hombre de más de 80 años.

El video del anciano desfallecido se hizo viral y provocó miles de reacciones y comentarios y reproducciones tras publicarse en CubaNet el pasado 4 de mayo.

La causa del fallecimiento fue un traumatismo craneal ocasionado por su violenta caída en la calle Aguilera de la ciudad de Holguín, según dijeron a CubaNet vecinos y conocidos del anciano.

“Murió en el hospital el mismo día de la caída. Demoraron en prestarle ayuda médica. Todo el mundo se fue y lo dejaron recostado a la pared. Así estuvo varias horas hasta que se desplomó en la acera. Lo recogieron, lo llevaron para el hospital y allí falleció”, dijo un hombre que se identificó como Mario, vecino de la misma cuartería donde residía el anciano fallecido.

“Se llamaba Elías, tenía más de 80 años y le decían ‘El Chino’. El Gobierno le había dado el cuarto por ser un combatiente de finales de los años 50 del siglo pasado”, agrega el vecino.

“Él era de Baracoa (Guantánamo). De ahí vivió en Gibara y después vino para la ciudad de Holguín. No hacía un año que vivía en la cuartería”, aseguró otra vecina consultada bajo condiciones de anonimato.

Elías recolectaba latas vacías de cerveza o refresco en las calles. Luego las vendía como materia prima.

“Vivía solo, botado como un perro. Era combatiente y por la chequera ganaba más de 3.000 pesos. Eso no le alcanzaba para vivir. Todo está muy caro. Una libra de arroz cuesta 200 pesos, un litro de aceite de cocina 1.200, un litro de leche 70, una pizza 80. Él pasaba hambre. No era alcohólico. Vivió una vida de perro”, dijo otro vecino que prefirió no identificarse por temor a represalias.

“No se podía sostener. Estaba desfallecido por el hambre. Salía a pedir limosnas y a recoger materia prima para venderla. Pero no era suficiente para alimentarse. Caminaba lento y para sostenerse se apoyaba en la pared”, detalla un vendedor ambulante de periódicos que conocía al anciano.

El productor y realizador audiovisual Manuel A. Rodríguez Yong fue el primero en informar, en Twitter, sobre el fallecimiento del anciano. El pasado 17 de mayo, el joven originario de Holguín, escribió: “¿Recuerdan el video grabado en Holguín donde un anciano hace unos días se desplomó en plena calle presuntamente por hambre? Pues resulta que producto a la caída, el señor, que era combatiente además, sufrió una contusión cerebral y falleció en estos días, lamentablemente”.