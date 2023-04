MADRID, España.- Las cubanas Elsa Velázquez Cardona (80 años), Reina Licea Trista (61 años) y Medina Vázquez Barceló (75 años), tres de los miles de personas que viven en precaria situación en Cuba, denunciaron ante las cámaras de CubaNet el crítico estado en que se encuentran sus viviendas.

Las casas de estas mujeres, residentes en el municipio Manatí, de la provincia Las Tunas, se encuentran en condiciones de extrema pobreza y en peligro de derrumbe, sin que las autoridades se ocupen de la situación, a pesar de sus reclamos.

“He dado quejas para ver si me le dan un arreglito (a su vivienda) y no viene nadie”, dijo la anciana Elsa Velázquez, quien reside en una casa con las paredes agrietadas y las ventanas tapadas con cartón.

Esta señora, que vive sola en un inmueble prácticamente vacío, añora “un arreglito aunque sea” para su hogar.

Recientemente la vivienda sufrió un derrumbe parcial cuando ella se encontraba dentro.

A Reina Licea, que atraviesa una situación similar, el régimen lleva tiempo diciéndole que “cuando entren materiales le van a dar”.

Mientras que Vázquez Barceló, operada de la cadera y tres hernias, precisó que su esposo cobra “una chequera que no alcanza para nada”.

“A mí nunca me han dado una ayuda. Han venido trabajadores sociales y no me dan ayuda alguna. Yo lo que quiero es una respuesta. Las operaciones que me han hecho han sido a pie con los puntos con mis hijas porque no me han puesto ni una ambulancia”, explicó a este medio la señora, que tampoco puede acceder a los medicamentos.

En cuanto a las pésimas condiciones de su casa relató: “Viene la comisión, me visitan, me graban, me tiran fotos en la casa y no me dan respuesta de nada”.

Por todo ello la anciana dijo sentirse “bastante mal”.